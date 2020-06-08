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هاله صدقي توضح سبب قبولها دور أم في مسلسل "ليه لأ" (فيديو)

الإثنين 08/يونيو/2020 - 03:35 ص
بوابة الفجر
مصطفى فكيه

أعربت الفنانة هالة صدقي، عن سعادتها بردود أفعال الجماهير حول مسلسلها الجديد "ليه لأ" للفنانة أمينة خليل، وعن رأيها في تقديم شخصية أم ضمن كواليس المسلسل، وأبرز ردود الأفعال حول الشخصية.

وقالت هاله صدقي في حوار لها عبر تطبيق "زوم" ببرنامج "القاهرة الآن" والتي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي، عبر شاشة قناة "العربية الحدث" قائلة:" عادي بالنسبة ليا وأنا أول ماظهرت قمت بدور أم لمحمود ياسين وبالنسبة ليا مايفرقش اكون في دور أم أو لا مالهاش علاقة لا بالسن ولا بالحياة الشخصية الممثلة تقوم بأي دور ".

وتابعت "صدقي" حديثها:" مريم ابو عوف مخرجة العمل ساعدتها كثيرًا في قيامها بدور الأم عبر المكياج وتسريحة الشعر، كاشفة ان إتقانها لقالب دور الام فنيًا يعود لطبيعة الورقة المكتوبة للعمل الدرامي من الكاتبة مريم ناعوم واصفة إياها بالمتفردة في هذه النوعية من الكتابات صاحبة الأيدي الساحرة والقلم الذهبي وكتابتها ذات التفاصيل المحكمة ".

وعن رد فعل المجتمع على فكرة استقلال الفتاة التي تناولها العمل الدرامي بالأخص العيش في مجتمع شرقي قالت "صدقي":" ده حصل فعلًا وبدئت اشوف ردود افعال ضد فكرة استقلال وتحرر شخصية "عاليا" على مواقع التواصل الاجتماعي".

واسترسلت هالة حديثها:"على سبيل المثال واحدة كتبتلي هستني لأخر المسلسل عشان اشوف استقلال عاليا هتنجح فيه ولا لأ ؟ ولو نجحت هتصدم فيكم لأنكم تحرضوا الفتيات على العصيان بحجة الاستقلال"، مضيفة إلى أن هذا الجدل ليس سيئًا بل مفيد جدًا.

يذكر أن مسلسل "ليه لأ" شارك فيه نغبة كبيرة من نجوم الوسط الفني وأبرزهم أمينة خليل، هالة صدقي، شيرين رضا، محمد الشرنوبي، ناردين فرج، مريم الخشت، هاني عادل، وهو من تأليف مريم نعوم، وإخراج مريم أبو عوف

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