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أحمد العوضي يشارك جمهوره صورة برفقة أصدقائه

الإثنين 08/يونيو/2020 - 02:38 ص
بوابة الفجر
مصطفى فكيه

شارك الفنان أحمد العوضي، جمهوره صورة جديده له عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

وظهر "العوضي" بالصورة برفقة مجموعة من أصدقائه، فيما علق عليها قائلاَ:" أخواتي".

 ونالت الصورة إعجاب العديد من المتابعين وجائت أبرز التعليقات:" منورين يا شباب".

في سياق منفصل، انتهى المخرج حسام على من مونتاج حلقات مسلسل "شديد الخطورة" للنجم أحمد العوضي، الذي يعد اولى بطولاته المطلقة وسلم حلقاته للجهة المنتجة للمسلسل والتى قامت بدورها بتسليمه لمنصة "watch it" التى تقوم بعرضه لأول مرة، ومن المقرر طرح الحلقات خلال الأيام المقبلة.


وتدور فكرة مسلسل "شديد الخطورة" حول قضية الهاكرز وخطورتهم على الأمن القومى واستخدامهم بشكل كبير فى ضرب مؤسسات الدولة، حيث تُعرض كل حلقة فى 30 دقيقة، واستخدامها بشكل كبير فى ضرب مؤسسات الدولة، حيث تعرض كل حلقة فى 30 دقيقة، ومن المقرر أن تعلن الشركة مواعيد عرضه خلال الأيام المقبلة، وينتمى العمل لنوعية الأعمال الأكشن مكون من 7 حلقات فهى تجربة جديدة يتم تقديمها لأول مرة فى مصر.
أحمد العوضي يشارك جمهوره صورة برفقة أصدقائه
أحمد العوضي يشارك جمهوره صورة برفقة أصدقائه
أحمد العوضي يشارك جمهوره صورة برفقة أصدقائه
أحمد العوضي يشارك جمهوره صورة برفقة أصدقائه

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