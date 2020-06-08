مسار بمستشفى إدكو لفصل حالات الإصابة بكورونا عن المرضى العاديين

وجهت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، بالتنسيق بين مستشفى إدكو ومديرية التربية والتعليم لنقل صرف علاج نفقة الدولة لمدرسة السيد عبد الجليل أمام المستشفى، منعا للتكدث والزحام كإجراء احترازي ومنع انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".





كما وجهت نائب محافظ البحيرة بعمل مسار آخر بمستشفى إدكو لدخول وخروج حالات الإصابة والاشتباه بفيروس كورونا وفصل الدخول مع باقي المرضى والمترددين على المستشفى، وتوفير كافة المستلزمات الوقائية والأدوية، ورفع مستوى النظافة بالمستشفى وتفعيل دور المجتمع المدني.





جاء ذلك خلال الزيارة التي قامت بها واللجنة المشكلة برئاستها والتى تضم أعضاء من ادارة الازمات والادارة الصحية وادارة المستشفيات والتموين الطبي والتفتيش الصيدلي والرقابة والمتابعة، للتأكد من انتظام سير العمل بمستشفى رشيد ومستشفى ادكو المركزى ضمن المستشفيات المخصصة لاستقبال وعزل المصابين بفيروس كورونا المستجد.





وكذا التأكد من توافر المستلزمات الطبية بمخازن المستشفى ومتابعة السجلات وانتظام سير العمل بها وتواجد الاطقم الطبية والتمريض والنوبتجيات وتوفر العلاج بالصيدلية وإجراءات التخلص الآمن من النفايات، ومتابعة اعمال التطهير والتعقيم المستمرة والاستماع الى مطالب المرضى والمترددين على المستشفى والعمل على تلبيتها

كما قامت بتفقد المرضى باقسام العزل واستمعت اليهم وتمنت لهم سرعة الشفاء العاجل والعودة الى منازلهم.





وأشادت "بلبع" بجهود فريق عمل مستشفى رشيد المركزي كمثال للعمل الجاد المخلص وتحقيق الدقة والجودة في تقديم الخدمة الطبية المتميزة فضلًا عن متابعة حالات العزل المنزلي وتوفير العلاج على أكمل وجه، وفصل واضح بين حالات الاشتباه والعزل والحالات الطبيعية.



