Advertisements
مسار بمستشفى إدكو لفصل حالات الإصابة بكورونا عن المرضى العاديين
الإثنين 08/يونيو/2020 - 06:49 ص
إسلام أمين
وجهت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، بالتنسيق بين مستشفى إدكو ومديرية التربية والتعليم لنقل صرف علاج نفقة الدولة لمدرسة السيد عبد الجليل أمام المستشفى، منعا للتكدث والزحام كإجراء احترازي ومنع انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".
كما وجهت نائب محافظ البحيرة بعمل مسار آخر بمستشفى إدكو لدخول وخروج حالات الإصابة والاشتباه بفيروس كورونا وفصل الدخول مع باقي المرضى والمترددين على المستشفى، وتوفير كافة المستلزمات الوقائية والأدوية، ورفع مستوى النظافة بالمستشفى وتفعيل دور المجتمع المدني.
جاء ذلك خلال الزيارة التي قامت بها واللجنة المشكلة برئاستها والتى تضم أعضاء من ادارة الازمات والادارة الصحية وادارة المستشفيات والتموين الطبي والتفتيش الصيدلي والرقابة والمتابعة، للتأكد من انتظام سير العمل بمستشفى رشيد ومستشفى ادكو المركزى ضمن المستشفيات المخصصة لاستقبال وعزل المصابين بفيروس كورونا المستجد.
وكذا التأكد من توافر المستلزمات الطبية بمخازن المستشفى ومتابعة السجلات وانتظام سير العمل بها وتواجد الاطقم الطبية والتمريض والنوبتجيات وتوفر العلاج بالصيدلية وإجراءات التخلص الآمن من النفايات، ومتابعة اعمال التطهير والتعقيم المستمرة والاستماع الى مطالب المرضى والمترددين على المستشفى والعمل على تلبيتها
كما قامت بتفقد المرضى باقسام العزل واستمعت اليهم وتمنت لهم سرعة الشفاء العاجل والعودة الى منازلهم.
وأشادت "بلبع" بجهود فريق عمل مستشفى رشيد المركزي كمثال للعمل الجاد المخلص وتحقيق الدقة والجودة في تقديم الخدمة الطبية المتميزة فضلًا عن متابعة حالات العزل المنزلي وتوفير العلاج على أكمل وجه، وفصل واضح بين حالات الاشتباه والعزل والحالات الطبيعية.
تسجيل 1467 إصابة جديدة بكورونا.. و39 حالة وفاة
وأعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء الأحد، عن خروج 423 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 8961 حالة.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 10131 حالة، من ضمنهم الـ 8961 متعافيًا.
وأضاف أنه تم تسجيل 1467 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 39 حالة جديدة.
وقال متحدث الصحة، إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأحد، هو 34079 حالة من ضمنهم 8961 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1237 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".
شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا