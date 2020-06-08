"بني سويف الجامعي": نعالج 40 مصابًا بكورونا بينهم 32 حالة مستقرة (صور)

أعلنت مستشفى بني سويف الجامعي، الأحد، عن وجود 40 حالة إيجابية لفيروس كورونا بالمستشفى بينهم 32 مريضًا حالاتهم مستقرة و٨ آخرين على أجهزة التنفس الصناعي.





ونشرت المستشفى بيانًا على حسابها بـ"فيس بوك" أنه بناء على توجيهات الدكتور عاطف مرسي عميد كلية الطب رئيس مجلس إدارة المستشفى بتوفير كافة الأجهزة والمستلزمات الطبية اللأزمه لخدمة المرضى المصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" تفقد الدكتور محمد شعبان، مدير عام المستشفى، أماكن العزل بالدورين الرابع والسادس العلويين.





وأكد مدير عام المستشفى، أنه يوجد 66 سرير رعاية فائقة بالدورين الرابع والسادس العلويين، مزودة بجميع أجهزة التنفس الصناعي والمونيتور بالإضافة إلى ٢١ سريرًا بالدور الثالث العلوي مخصصة للحالات المستقرة.





وأشار الدكتور محمد شعبان، إلى أنه تم تجهيز أماكن العزل بجهاز غازات الدم وأشعه السونار والأشعة العادية على الصدر، وكل ما يلزم الخدمة الطبي للمرضى المصابين بفيروس كورونا، لافتًا إلى يوجد حاليًا بالمستشغى 40 حالة إيجابية بينهم 32 مريضًا حالاتهم مستقرة و٨ آخرين على أجهزة التنفس الصناعي.





وأكد مدير عام المستشفى، أنه قد تم تزويد المستشفى بوسائل الحماية والوقاية اللأزمة للأطباء والتمريض والعمال، وذلك طبقا لمواصفات المنظومة الصحية، وتم اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية لمجابهة إنتشار عدوى فيروس كورونا.



