Advertisements
"بني سويف الجامعي": نعالج 40 مصابًا بكورونا بينهم 32 حالة مستقرة (صور)
الإثنين 08/يونيو/2020 - 07:51 ص
احمد فتحي الدسوقي
أعلنت مستشفى بني سويف الجامعي، الأحد، عن وجود 40 حالة إيجابية لفيروس كورونا بالمستشفى بينهم 32 مريضًا حالاتهم مستقرة و٨ آخرين على أجهزة التنفس الصناعي.
ونشرت المستشفى بيانًا على حسابها بـ"فيس بوك" أنه بناء على توجيهات الدكتور عاطف مرسي عميد كلية الطب رئيس مجلس إدارة المستشفى بتوفير كافة الأجهزة والمستلزمات الطبية اللأزمه لخدمة المرضى المصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" تفقد الدكتور محمد شعبان، مدير عام المستشفى، أماكن العزل بالدورين الرابع والسادس العلويين.
وأكد مدير عام المستشفى، أنه يوجد 66 سرير رعاية فائقة بالدورين الرابع والسادس العلويين، مزودة بجميع أجهزة التنفس الصناعي والمونيتور بالإضافة إلى ٢١ سريرًا بالدور الثالث العلوي مخصصة للحالات المستقرة.
وأشار الدكتور محمد شعبان، إلى أنه تم تجهيز أماكن العزل بجهاز غازات الدم وأشعه السونار والأشعة العادية على الصدر، وكل ما يلزم الخدمة الطبي للمرضى المصابين بفيروس كورونا، لافتًا إلى يوجد حاليًا بالمستشغى 40 حالة إيجابية بينهم 32 مريضًا حالاتهم مستقرة و٨ آخرين على أجهزة التنفس الصناعي.
وأكد مدير عام المستشفى، أنه قد تم تزويد المستشفى بوسائل الحماية والوقاية اللأزمة للأطباء والتمريض والعمال، وذلك طبقا لمواصفات المنظومة الصحية، وتم اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية لمجابهة إنتشار عدوى فيروس كورونا.
تسجيل 1467 إصابة جديدة بكورونا.. و39 حالة وفاة
وأعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء الأحد، عن خروج 423 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 8961 حالة.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 10131 حالة، من ضمنهم الـ 8961 متعافيًا.
وأضاف أنه تم تسجيل 1467 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 39 حالة جديدة.
وقال متحدث الصحة، إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأحد، هو 34079 حالة من ضمنهم 8961 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1237 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".
شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا