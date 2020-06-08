وزير الاتصالات: البنك الدولي يشيد بدور مصر في المنظومة التعليمية خلال أزمة كورونا

قال عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إنه تم إتاحة تنقل عملاء المحمول بنفس الرقم بين الشبكات في خلال 24 ساعة، موضحًا أن الخدمة كانت متواجدة من قبل ولكنها كانت معقدة؛ لأنها كانت تتطلب موافقة الشركة المتروكة على تحويل الشبكات.





وأضاف "طلعت"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي معتز بالله عبد الفتاح، ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، أن جهاز تنظيم الاتصالات يجري اختبارات على مستوى الخدمة في 90 مكان في مصر شهريًا، وينشر النتائج على موقعه الرسمي.





وأشار إلى أن المواطن يطلع على التقارير، ومن حقه أن ينقل إلى أي شركة أخرى في خلال 24 ساعة بعد اطلاعه على التقارير.





ولفت وزير الاتصالات، إلى أن البنك الدولي يشيد بدور مصر في المنظومة التعليمية خلال أزمة كورونا، متابعًا: "قمنا بتحسين كفاءة الشركة في خدمات التعليم والتدريس والعمل منذ عام 2019".





وكشفت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن القواعد التنظيمية الجديدة لتنقل المستخدمين بين شبكات المحمول بنفس الرقم.





وقال الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم عبر تقنية الفيديو كونفرنس بحضور المهندس حسام الجمل الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات إن النظام الجديد لتنقل المستخدمين بين شبكات المحمول أكثر مرونة ويسرا من الإجراءات القديمة، حيث أن كل 5 محاولات طلبات تنقل بين المستخدمين كان ينجح واحد فقط.





وأشار الوزير إلى أن الإجراءات الجديدة خفضت مدة إنهاء التنقل بين الشبكات من 15 يوم الى يوم واحد فضلا عن إلغاء شرط موافقة الشركة، حيث يصبح المستخدم هو العنصر الأهم فى تقييم أداء الخدمات المقدمة للشركات ومدى الرضا عنها وعن خدماتها، وحرية الانتقال من شركة لأخرى دون قيود.





ولفت إلى أن الإجراءات الجديدة أتاحت آلية للسماح للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات بالرقابة على الالتزام بتنفيذ الطلب خلال ال`24 ساعة فقط، مؤكدا أن الجهاز لديه لائحة جزاءات للتأكد من التزام الشركات المشغلة.





وأكد الوزير على أن خدمة التنقل بين شبكات المحمول مجانا بدون أي رسوم، فقط يستلزم من المستخدم تسديد آخر فاتورة أو مستحقات على الخط، ومن ثم التقدم بطلب جديد للتنقل للشركة الجديدة، وهذا ينطبق على نظامي الفاتورة والكارت، موضحا أن الشركة التي سينضم إليها ستتولى بعد ذلك القيام بالتسويات المالية الجديدة.





ونوه الوزير إلى أن هذه الإجراءات تنصب فقط على خدمات المحمول، حيث يتم دراسة مجموعة من الإجراءات لتحسين خدمات الإنترنت الثابت سيعلن عنها لاحقا.





وأوضح أن المستخدم الراغب في التنقل من شركة لأخرى عليه التوجه لمركز خدمة عملاء الشركة المراد الانتقال إليها بصفته وشخصه وإثبات ملكيته للخط المراد تحويله، ثم القيام بملء استمارة طلب النقل، وسيقدم له مركز خدمة العملاء للشركة المراد التحول إليها الشريحة الجديدة، وستصله رساله خلال 24 ساعة فقط بنجاح تفعيل الخط على المشغل الجديد بنفس الرقم القديم لكن مع تغيير الكود للمشغل الجديد.





وأوضح أن فترة بقاء المستخدم مع المشغل الذي قام بالتحول إليه هي 4 أشهر، وذلك لكى يتسنى له تقديم طلب جديد للانتقال لمشغل آخر، وحتى يتيح للشركة تقديم أفضل مالديها لإرضاء العميل الجديد، موضحا أن الفترة في الإجراءات القديمة كانت عام كامل.





وأكد المهندس حسام الجمل على أنه فى ضوء اضطلاع الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات بدوره فى المتابعة والاشــراف والرقابة على جودة خدمات الاتصالات المقدمة للمستخدمين؛ وفيما يتعلق بمحور المستخدم في منهجية رفع الجودة؛ فإن هناك ثلاثة اهداف استراتيجية للجهاز تتمثل فى رفع الوعى من خلال تحقيق الشفافية واطلاع المواطنين على مستوى جودة خدمة الاتصالات المقدمة من مشغلى الخدمات من خلال تقارير شهرية يتم نشرها بشكل مبسط على موقع الجهاز بما يساعد المستخدمين فى اختيار أفضل الشبكات المناسبة لهم، مع إتاحة الحرية الكاملة للمستخدمين لاختيار المشغل الذى يقدم الخدمة والانتقال بين المشــغلين مع الحفاظ على حقوق المستخدمين في الاحتفاظ بأرقامهم، وسهولة التنقل من خلال إرساء قواعد تنظيمية جديدة لضمان الانتقال خلال 24 ساعة وإزالة أى معوقات قد تحول دون عملية النقل، بما يسهم فى اتاحة المنافســة الحرة بين الشــركات وبالتالى تحســين الخدمة المقدمة للمستخدمين.





وأشار المهندس حسام الجمل إلى أنه تم تطوير نظام لمتابعة طلبات المستخدمين المقدمة للشبكة المنتقل اليها ومتابعتها مع الشبكة المنتقل منها.





يُذكر أن الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات قد قام بدراســــة شــــكاوى المواطنين المقدمة لمركز تلقى الشــــكاوى، كما قام بوضــــع آليات لحلها بالتوافق والتنســـيق مع الشـــركات لتحقيق مصـــلحة المســـتخدمين؛ حيث تبين بالدراســــة أن أكبر نســــبة من الشــــكاوى الواردة للجهاز خلال العام الماضــى كانت لمواطنين يواجهون مشــاكل تخص نقل أرقامهم، وهو الأمر الذى اســتدعى تدخله لتعديل القواعد المنظمة لنقل الأرقام وفقا للمعايير العالمية.





هذا ويستطيع المشترك طبقا للقواعد الجديدة الاحتفاظ برقمه والانتقال من شركة محمول لشركة أخرى خلال يوم عمل واحد فقط، ذلك بشرط أن يكون الرقم المراد نقله مثبت ملكيته للمشترك طالب النقل برقم بطاقة صحيح لدى شركته، والتأكد من مرور أربعة أشهر على ملكية الخط مع سداد آخر فاتورة صادرة له، ووفقا للقواعد الجديدة فإنه لا يحق لشركات المحمول رفض طلب النقل لأى سبب اخر.



