الأزهر يعقد مؤتمرًا صحفيًّا لتوضيح الإجراءات المتعلقة بامتحانات الشهادة الثانوية الثلاثاء

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الأزهر يعقد مؤتمرًا صحفيًّا لتوضيح الإجراءات المتعلقة بامتحانات الشهادة الثانوية الثلاثاء
الإثنين 08/يونيو/2020 - 05:25 ص
محمود الجلاد
صرح الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر الشريف، بأنه سيتم عقد مؤتمر صحفي (اونلاين) يوم الثلاثاء المقبل، لتوضيح كل الأمور المتعلقة بإجراء امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية، والإجراءات الاحترازية المشددة التي يتخذها الأزهر للحفاظ على سلامة الطلاب وكل القائمين على الامتحانات.
وبعث وكيل الأزهر برسالة طمأنة من فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، لكل الطلاب وأولياء الأمور، مشددا على أن عملية تعقيم اللجان والمعاهد الأزهرية التي ستعقد بها الامتحانات سيكون بشكل مكثف، وسيكون هناك 12 طالبًا بحد أقصى داخل اللجنة، وسيتم تسليم كل أدوات ومواد التعقيم للجان الامتحانات بشكل دوري لرفع مستوى الحماية داخل اللجان.
وأكد وكيل الأزهر أن الطلاب أمانة في رقاب الأزهر وسيتم اتخاذ كل الإجراءات التي تسهل عملية الامتحانات، والالتزام بشكل صارم بكل التدابير والمعايير الخاصة بحماية وتعقيم اللجان للحماية من فيروس كورونا، وأن هناك غرف عمليات ستتولى المتابعة لحظة بلحظة مع مختلف اللجان على مستوى الجمهورية.
آخر مستجدات فيروس كورونا في مصر
تسجيل 1467 إصابة جديدة بكورونا.. و39 حالة وفاة
وأعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء الأحد، عن خروج 423 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 8961 حالة.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 10131 حالة، من ضمنهم الـ 8961 متعافيًا.
وأضاف أنه تم تسجيل 1467 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 39 حالة جديدة.
وقال متحدث الصحة، إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأحد، هو 34079 حالة من ضمنهم 8961 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1237 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".
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