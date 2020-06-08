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أسعار الدولار اليوم الإثنين 8-6-2020.. والجنيه يكبح رحلة صعود العملة الأمريكية

الإثنين 08/يونيو/2020 - 12:05 ص
أسعار الدولار
أسعار الدولار
الفجر الاقتصادي
استطاع الجنيه المصري كبح رحلة صعود الدولار ليستقر فى بداية التعاملات اليوم الإثنين، بدعم من الإعلان عن نجاح مصر في التوصل لإتفاق تمويلي مع صندوق النقد الدولي بقيمة 5.2 مليار دولار بعد حصولها تمويل أخر الشهر الماضي بقيمة 2.8 مليار دولار.

وسجل سعر صرف الدولار الأمريكي متوسط سعر اليوم بالبنوك بلغ 16.17 جنيه للشراء و16.27 جنيه للبيع إرتفاع قرشين فقط عن تعاملاته نهاية الإسبوع الماضي.

 

سجل سعر الدولار فى بنك مصر16.15 جنيه للشراء ، و16.25 جنيه للبيع، كما سجل سعر الدولار فى بنك القاهرة نحو 16.17 جنيه للشراء، و16.27 جنيه للبيع، فيما سجل سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى نحو 16.17 جنيه للشراء، و16.27 جنيه للبيع 

 

وسجل سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib نحو16.17 جنيه للشراء و16.27 جنيه للبيع، بينما سجل سعر الدولار فى بنك الإسكندرية نحو 16.17 جنيه للشراء، و16.27 جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار فى بنك عودة نحو 16.17 جنيه للشراء، و16.27 جنيه للبيع.
 

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