آثار الحكيم تكشف حقيقة إصابة نجلها بـ كورونا

نفت الفنانة آثار الحكيم، ما تردد حول ما تردد بشأن إصابة نجلها بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، موضحة أنه كان مع أصدقائه في الجونة وأصيب من بينهم اثنان وهما الآن في المستشفى يتلقون العلاج، معقبة: "ولكن ابني لم يصاب ولكنه يتبع الإجراءات الطبية وفي العزل المنزلي الآن".





وناشدت "الحكيم"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي، ببرنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الاولى"، مساء الأحد، الجميع أن يلتزموا المنازل ويتبعوا الإجراءات الطبية والاحترازية، التي أعلنت عنها وزارة الصحة، من أجل الحفاظ على صحتهم، وصحة المجتمع، مضيفة: "على الشباب أن يحافظوا على نعمة الصحة وميخدوش الدنيا بصدرهم، لابد أن نأخذ بالأسباب كما أمرنا الله".





وفى سياق آخر أشادت آثار الحكيم بالإجراءات التي تتبعها وزارة التربية والتعليم في إجراء امتحانات الثانوية العامة، محذرة من تجمع الأهالي أمام المدارس كما هو معتاد كون ذلك يشكل خطر كبير.



