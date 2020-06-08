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آثار الحكيم تكشف حقيقة إصابة نجلها بـ كورونا
الإثنين 08/يونيو/2020 - 12:07 ص
كـسـاب أحـمـد
نفت الفنانة آثار الحكيم، ما تردد حول ما تردد بشأن إصابة نجلها بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، موضحة أنه كان مع أصدقائه في الجونة وأصيب من بينهم اثنان وهما الآن في المستشفى يتلقون العلاج، معقبة: "ولكن ابني لم يصاب ولكنه يتبع الإجراءات الطبية وفي العزل المنزلي الآن".
وناشدت "الحكيم"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي، ببرنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الاولى"، مساء الأحد، الجميع أن يلتزموا المنازل ويتبعوا الإجراءات الطبية والاحترازية، التي أعلنت عنها وزارة الصحة، من أجل الحفاظ على صحتهم، وصحة المجتمع، مضيفة: "على الشباب أن يحافظوا على نعمة الصحة وميخدوش الدنيا بصدرهم، لابد أن نأخذ بالأسباب كما أمرنا الله".
وفى سياق آخر أشادت آثار الحكيم بالإجراءات التي تتبعها وزارة التربية والتعليم في إجراء امتحانات الثانوية العامة، محذرة من تجمع الأهالي أمام المدارس كما هو معتاد كون ذلك يشكل خطر كبير.
تسجيل 1467 إصابة جديدة بكورونا.. و39 حالة وفاة
وأعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء الأحد، عن خروج 423 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 8961 حالة.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 10131 حالة، من ضمنهم الـ 8961 متعافيًا.
وأضاف أنه تم تسجيل 1467 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 39 حالة جديدة.
وقال متحدث الصحة، إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأحد، هو 34079 حالة من ضمنهم 8961 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1237 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".
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