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وزير الاتصالات: 15 ساعة ذروة استخدام الإنترنت الآن (فيديو)

الإثنين 08/يونيو/2020 - 03:22 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
كشف الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات، أن الضغط تضاعف على الإنترنت الثابت، وساعات الذروة طالت حتى 15 ساعة، والتي كانت 7 ساعات قبل جائحة كورونا.

وأشار "طلعت"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، إلى أن أزمة كورونا أظهرت استخدامات جديدة للانترت مثل التعلم، وممارسة العمل من المنزل، والتدريب.

استعرض الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، تقريرا من الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تضمن أبرز المبادرات التى أطلقتها الوزارة خلال الفترة الماضية والتى تستهدف بناء الإنسان المصري، ودعم عملية التحول الرقمى.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولى أن الحكومة تسعى إلى تنفيذ استراتيجية الدولة لبناء مصر الرقمية؛ من خلال تنفيذ عدد ضخم من المشروعات والبرامج وفقا لرؤية إستراتيجية تعتمد على ركيزتين أساسيتين هما تحقيق التحول الرقمي، وبناء الانسان المصرى.

وأوضح الدكتور عمرو طلعت أنه إنطلاقا من قناعة وزارة الاتصالات بأن الكفاءات الرقمية هى العنصر الفاعل فى تسريع عمليات التحول الرقمى وبناء مصر الرقمية؛ أطلقت الوزارة عددا من المبادرات التى تهدف إلى تنمية المهارات الرقمية فى مجالات التكنولوجيا ودعم منظومة الابتكار وتشجيع ريادة الأعمال.

وأشار إلى أن أبرز هذه المبادرات تتمثل فى مبادرة “فرصتنا.. رقمية” وهى المبادرة التى تستهدف تعزيز مساهمة الشركات الصغيرة والمتوسطة فى تنفيذ مشروعات التحول الرقمي؛ والتى تأتى فى إطار حرص وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على تحقيق الشراكة بين القطاعين الحكومى والخاص وتنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة للمساهمة فى تنفيذ المشروعات القومية الضخمة فى مجال التحول الرقمى.

ولفت الدكتور عمرو طلعت إلى أن مبادرة “فرصتنا.. رقمية” تشرف على تنفيذها “هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات” (إيتيدا)؛ حيث تتيح المبادرة منصة رقمية يتم من خلالها الإعلان عن فرص رقمية من خلال 3 روافد وهى: تنفيذ أعمال من خلال التعاقد مع الجهات الحكومية مباشرة، وتنفيذ أعمال من خلال التعاقد مع الشركات المتعاقدة مع الجهات الحكومية، بالإضافة إلى مسابقات مهارية تتضمن فرصًا تدريبية للعاملين فى الشركات الصغيرة والمتوسطة لصقل مهاراتهم فى مجال علوم البيانات والذكاء الاصطناعى تنتهى بتنفيذ أعمال.

وكشف الوزير عن أن المنصة أعلنت فى بداية إطلاقها عن 33 فرصة فى مشروعات التحول الرقمى بقيمة تقديرية لحجم الأعمال المعروضة للشركات الصغيرة والمتوسطة بنحو 90 مليون جنيه.

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