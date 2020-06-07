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إيران تؤكد استعدادها لمواصلة تبادل السجناء مع الولايات المتحدة

الأحد 07/يونيو/2020 - 11:45 م
بوابة الفجر
وكالات
أكدت السلطات الإيرانية، اليوم الأحد، استعدادها لمواصلة تبادل السجناء مع الولايات المتحدة، معربة عن تقديرها لجهود سويسرا في هذا السياق.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عباس موسوي لوكالة "إرنا" الرسمية: "لو توفرت ظروف لتبادل السجناء، فإننا مستعدون للإفراج عن سائر المواطنين المعتقلين في أمريكا وإعادتهم إلى البلاد".

كما أعرب موسوي عن تقديره لإجراءات سويسرا في سياق "الإفراج عن الإيرانيين في سجون أمريكا".

وأشار إلى أن "جدار انعدام الثقة" بين إيران والولايات المتحدة لا يزال قائما، وأن بلاده لم تترك طاولة المفاوضات إطلاقا، وأن الأمريكيين هم من انسحبوا من الاتفاق النووي ورفضوا التفاوض ونقضوا التزاماتهم المنصوصة في الاتفاق النووي بناء على القرار 2231 الصادر عن مجلس الأمن الدولي.

وأطلقت السلطات الإيرانية الخميس الماضي سراح الأمريكي مايكل وايت المحتجز في إيران منذ 2018، في إطار اتفاق سمحت الولايات المتحدة بموجبه للطبيب الأمريكي من أصل إيراني مجيد طاهري بزيارة الجمهورية الإسلامية، في حالة نادرة من التعاون بين الطرفين.

جاء الإفراج عن وايت بعد يومين من ترحيل السلطات الأمريكية للأستاذ الجامعي الإيراني سيروس أصغري، الذي كان مسجونا في الولايات المتحدة رغم تبرئته من تهمة سرقة أسرار تجارية.

ودعت إيران مؤخرا إلى تبادل شامل للسجناء مع الولايات المتحدة التي تحتجز حالياً 18 إيرانياً، حسب وكالة الصحافة الفرنسية. وطالب البلدان بإطلاق سراح سجنائهم بسبب تفشي وباء كوفيد - 19.

وتأمل إيران أن تنجح في فتح باب التفاوض من بوابة تبادل السجناء، على أن يشمل ملفات أخرى قد يخفف وقع الضغوط التي تمارسها واشنطن.

واعتقل العديد من الإيرانيين وأدينوا في الولايات المتحدة في أعقاب قرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب عام 2018 الانسحاب من الاتفاق النووي المبرم بين إيران والقوى الكبرى، وإعادة فرض عقوبات مشددة على إيران بهدف تعديل سلوك إيران الإقليمي واحتواء برنامجها الصاروخي.

وتواصل التوتر بين البلدين في التصاعد مذاك، حتى وصل إلى شفير المواجهة المباشرة، لا سيما في يناير 2020 بعد مقتل العقل المدبر للعمليات الخارجية في جهاز "الحرس الثوري" قاسم سليماني بضربة أميركية في بغداد.

وفي ديسمبر،  أطلقت طهران سراح الأميركي من أصل صيني الذي كان مسجوناً لديها منذ ثلاث سنوات شيوي وانغ، فيما أفرجت الولايات المتحدة عن الإيراني مسعود سليماني وهو عالم متخصص في الخلايا الجذعية، وكان محتجزاً في الولايات المتحدة منذ 2018. ولعبت سويسرا التي تمثل المصالح الأميركية في إيران دوراً أساسياً في عملية التبادل الأخيرة حتى الآن بين البلدين.

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