تعرف على حكم التسمية قبل الوضوء

أوضحت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية أن الفقهاء اختلفوا في حكم التسمية في أول الوضوء على قولين:





القول الأول: أشاروا الأئمة "أبو حنيفة ومالك والشافعي" إلى أن التسمية سنة من سنن الوضوء وليست واجبة.





القول الثانى: وعند الحنابلة وابن عبدالسلام من المالكية أكدوا وجوبها، واستدل بما رُوي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (لا وُضُوءَ لِمَنْ لَمْ يَذْكُرْ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ) رواه الترمذي.



