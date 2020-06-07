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تعرف على حكم التسمية قبل الوضوء

الأحد 07/يونيو/2020 - 11:38 م
بوابة الفجر
أوضحت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية أن الفقهاء اختلفوا في حكم التسمية في أول الوضوء على قولين:

القول الأول: أشاروا الأئمة "أبو حنيفة ومالك والشافعي" إلى أن التسمية سنة من سنن الوضوء وليست واجبة.

القول الثانى: وعند الحنابلة وابن عبدالسلام من المالكية أكدوا وجوبها، واستدل بما رُوي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (لا وُضُوءَ لِمَنْ لَمْ يَذْكُرْ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ) رواه الترمذي.

ومن جهتها، قالت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية عبر الصفحة الرسمية للمجمع على فيسبوك، إن المفتى به هو قول الجمهور بأن التسمية سُنة؛ وعلى هذا لو توضأ المسلم ولم يسم فوضوؤه صحيح، غير أنه فَوَّت على نفسه ثواب الإتيان بهذه السُنة، والله اعلم

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