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تعرف على حكم التسمية قبل الوضوء
الأحد 07/يونيو/2020 - 11:38 م
أوضحت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية أن الفقهاء اختلفوا في حكم التسمية في أول الوضوء على قولين:
القول الأول: أشاروا الأئمة "أبو حنيفة ومالك والشافعي" إلى أن التسمية سنة من سنن الوضوء وليست واجبة.
القول الثانى: وعند الحنابلة وابن عبدالسلام من المالكية أكدوا وجوبها، واستدل بما رُوي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (لا وُضُوءَ لِمَنْ لَمْ يَذْكُرْ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ) رواه الترمذي.
ومن جهتها، قالت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية عبر الصفحة الرسمية للمجمع على فيسبوك، إن المفتى به هو قول الجمهور بأن التسمية سُنة؛ وعلى هذا لو توضأ المسلم ولم يسم فوضوؤه صحيح، غير أنه فَوَّت على نفسه ثواب الإتيان بهذه السُنة، والله اعلم