الجيش الأبيض.. ضحايا أطباء العلاج الطبيعي في معركة كورونا

يضحى الكثير من النبلاء بالكثير من وقتهم وجهدهم من أجل إعلاء رفعة الوطن وسمو شأنه، لكن الجيش الأبيض يقدم هذه الأيام أسماء المعاني الجميلة لمواجهة فيروس كورونا المستجد والذي ضرب العالم بأسره وراح ضحيته الآلاف من البشر بالإضافة إلى ملايين المصابين في شتى بقاع الأرض.





تضحيات أخصائي العلاج الطبيعي ضد فيروس كورونا

ويقدم الجيش الأبيض تصحيات كبيرة في التعامل مع هذا الفيروس ومحاربته بشتى الطرق ، مقدمين أرواحهم فداء للوطن والمصريين غير عابئين بأنفسهم أو ما يحملون وراءهم من أسر وأطفال صغار، ومن هذه الفئة التي تتمتع بالنبل والمهارة الطبية من أطباء وممرضين ، هناك فئة أطباء العلاج الطبيعي الذي يضربون المثل في تحدي فيروس كوفيد-19.





وفي ظل تكاتف الجميع في مصر لمجابهة كورونا والحد من انتشارها في مصر أو السيطرة عليها بعد أن تعرض الآلاف من المواطنين للإصابة بفيروس كوفيد-19 المستجد، فإن العلاج الطبيعي له دور كبير في هذا الشأن وهذا بناء على ما أوصى به الاتحاد العالمي للعلاج الطبيعي.





وحرص الاتحاد العالمي للعلاج الطبيعي على إصدار مجموعة من التوصيات بالنسبة لأخصائيين العلاج الطبيعي ، من أهمها أن الدور الأساسي هو تقييم العلاج الطبيعي وتحديد نوعه في ظل أزمة كورونا بعد الإصابة مباشرة، أما التوصية الأخرى فتأتي مهمة للغاية بتدخلها في العلاج الطبيعي متضمنة الجهاز التنفسي والجهاز الدوري، كما يعمل الأطباء منهم في مجال التحكم في العدوى والتي تعد مسئولية كبيرة وهامة للغاية.



