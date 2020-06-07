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الجيش الأبيض.. ضحايا أطباء العلاج الطبيعي في معركة كورونا
الأحد 07/يونيو/2020 - 11:33 م
يضحى الكثير من النبلاء بالكثير من وقتهم وجهدهم من أجل إعلاء رفعة الوطن وسمو شأنه، لكن الجيش الأبيض يقدم هذه الأيام أسماء المعاني الجميلة لمواجهة فيروس كورونا المستجد والذي ضرب العالم بأسره وراح ضحيته الآلاف من البشر بالإضافة إلى ملايين المصابين في شتى بقاع الأرض.
تضحيات أخصائي العلاج الطبيعي ضد فيروس كورونا
ويقدم الجيش الأبيض تصحيات كبيرة في التعامل مع هذا الفيروس ومحاربته بشتى الطرق ، مقدمين أرواحهم فداء للوطن والمصريين غير عابئين بأنفسهم أو ما يحملون وراءهم من أسر وأطفال صغار، ومن هذه الفئة التي تتمتع بالنبل والمهارة الطبية من أطباء وممرضين ، هناك فئة أطباء العلاج الطبيعي الذي يضربون المثل في تحدي فيروس كوفيد-19.
وفي ظل تكاتف الجميع في مصر لمجابهة كورونا والحد من انتشارها في مصر أو السيطرة عليها بعد أن تعرض الآلاف من المواطنين للإصابة بفيروس كوفيد-19 المستجد، فإن العلاج الطبيعي له دور كبير في هذا الشأن وهذا بناء على ما أوصى به الاتحاد العالمي للعلاج الطبيعي.
وحرص الاتحاد العالمي للعلاج الطبيعي على إصدار مجموعة من التوصيات بالنسبة لأخصائيين العلاج الطبيعي ، من أهمها أن الدور الأساسي هو تقييم العلاج الطبيعي وتحديد نوعه في ظل أزمة كورونا بعد الإصابة مباشرة، أما التوصية الأخرى فتأتي مهمة للغاية بتدخلها في العلاج الطبيعي متضمنة الجهاز التنفسي والجهاز الدوري، كما يعمل الأطباء منهم في مجال التحكم في العدوى والتي تعد مسئولية كبيرة وهامة للغاية.
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وأعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء الأحد، عن خروج 423 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 8961 حالة حتى اليوم.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 10131 حالة، من ضمنهم الـ 8961 متعافيًا.
وأضاف أنه تم تسجيل 1467 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 39 حالة جديدة.
وقال المتحدث إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأحد، هو 34079 حالة من ضمنهم 8961 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1237 حالة وفاة.
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