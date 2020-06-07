القومي الأمريكي: نأمل أن تؤدي المبادرة المصرية بشأن ليبيا إلى وقف إطلاق النار

وحثت البعثة الأممية في ليبيا، الأحد، جميع الأطراف على الشروع سريعًا، وبصورة بناءة، في محادثات اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) للتوصل إلى اتفاق دائم لوقف إطلاق النار في البلاد.





وقالت البعثة، في بيان لها، إنه "لكي تُستأنف المحادثات بنية صادقة، لا بد من إسكات صوت السلاح معربة عن تقديرها للنداءات التي وجهتها الجهات الفاعلة الدولية والإقليمية في الأيام الأخيرة إلى الوقف الفوري للأعمال العدائية في ليبيا."





والسبت اطلقت مصر مبادرة للحل السياسي الشامل في ليبيا تضمنت العودة للمشاورات بكافة مساراتها، حيث ولقيت المبادرة ترحيبا عربيا واقليميا ودوليا.





وأكدت البعثة الأممية على أنه يجب أن تقترن محادثات (5+5) بتنفيذ صارم واحترام تام لقرار مجلس الأمن بشأن حظر الأسلحة المفروض على ليبيا والذي تم تجديده مؤخراً.