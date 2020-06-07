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القومي الأمريكي: نأمل أن تؤدي المبادرة المصرية بشأن ليبيا إلى وقف إطلاق النار

الأحد 07/يونيو/2020 - 11:10 م
مجلس الأمن القومي الأمريكي
مجلس الأمن القومي الأمريكي
الفجر
أعلن مجلس الأمن القومي الأمريكي، مساء اليوم الأحد، أنه يأمل أن تؤدي المبادرة المصرية بشأن ليبيا إلى وقف إطلاق النار وانسحاب القوات الأجنبية وعودة المفاوضات التي تقودها الأمم المتحدة.

ورحبت السفارة الأمريكية في ليبيا، بالدعوات المطالبة بالوقف الفوري لإطلاق النار في ليبيا.

 ودعت السفارة الأمريكية، في بيان لها، مساء اليوم الأحد، إلى مشاركة جميع الأطراف الليبية في محادثات 5 + 5 وتنفيذ الاحترام الصارم لحظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة.


وحثت البعثة الأممية في ليبيا، الأحد، جميع الأطراف على الشروع سريعًا، وبصورة بناءة، في محادثات اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) للتوصل إلى اتفاق دائم لوقف إطلاق النار في البلاد.

وقالت البعثة، في بيان لها، إنه "لكي تُستأنف المحادثات بنية صادقة، لا بد من إسكات صوت السلاح معربة عن تقديرها للنداءات التي وجهتها الجهات الفاعلة الدولية والإقليمية في الأيام الأخيرة إلى الوقف الفوري للأعمال العدائية في ليبيا."

والسبت اطلقت مصر مبادرة للحل السياسي الشامل في ليبيا تضمنت العودة للمشاورات بكافة مساراتها، حيث ولقيت المبادرة ترحيبا عربيا واقليميا ودوليا.

وأكدت البعثة الأممية على أنه يجب أن تقترن محادثات (5+5) بتنفيذ صارم واحترام تام لقرار مجلس الأمن بشأن حظر الأسلحة المفروض على ليبيا والذي تم تجديده مؤخراً.


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وقف مجلس الامن القومي الامريكي ليبيا المبادرة المصرية اطلاق النار

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