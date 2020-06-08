وائل الإبراشي: الثانوية العامة أول امتحان للحكومة (فيديو)

قال الإعلامي وائل الإبراشي، إن امتحانات الثانوية العامة تعتبر أول امتحان للحكومة في ظل أزمة كورونا، مشيرًا إلى أن هذه الامتحانات تعد رسالة للعالم كافة، بأن مصر تستطيع اعادة النشاط لكافة المجالات في البلاد مع اتباع الإجراءات المطلوبة.





وأضاف "الإبراشي"، خلال تقديمه برنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة الأولى المصرية، أن مخاوف المواطنين حقيقة، ولكن الثانوية العامة مرحلة مفصلية في حياة الطلاب، وتعد نقطة مصيرية، وعلينا أن لا نتعامل معها بعصبية ونثق فى إجراءات الدولة المصرية.





وولفت إلى أن مصر سوف تنجح في تجربة الثانوية العامة، معقبًا: " في يقيني مصر سوف تنجح في ذلك".



