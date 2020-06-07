"ارتفاع الحرارة وأمطار".. تفاصيل حالة الطقس حتى نهاية الأسبوع

تنشر بوابة الفجر الإلكترونية، تفاصيل حالة الطقس بداية من اليوم، وحتى نهاية الأسبوع، وفقا لبيان هيئة الأرصاد الجوية:





- ترتفع درجات الحرارة اليوم الأحد وحتى نهاية الأسبوع على أغلب المناطق.

-نسجل القاهرة ما بين 43 إلى 38 درجة من اليوم وحتى نهاية الأسبوع.

- حالة الطقس ستكون حارة على القاهرة والوجة البحري وجنوب سيناء معتدلة على السواحل الشمالية شديدة الحرارة على شمال وجنوب الصعيد، والرياح تنشط أحيانا.

- تتعرض القاهرة والوجه البحري لشبورة في الصباح الباكر مع وجود فرص لسقوط أمطار خفيفية بنسبة 20% على السواحل الشمالية.

- يميل الطقس للحرارة نهارا وللبرودة ليلا على القاهرة والوجة البحري وشمال الصعيد، لطيف على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا.

- يشهد طقس الأربعاء ارتفاعا في درجات الحرارة على شمال وجنوب الصعيد.