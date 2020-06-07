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"ارتفاع الحرارة وأمطار".. تفاصيل حالة الطقس حتى نهاية الأسبوع

الأحد 07/يونيو/2020 - 10:57 م
بوابة الفجر
تنشر بوابة الفجر الإلكترونية، تفاصيل حالة الطقس بداية من اليوم، وحتى نهاية الأسبوع، وفقا لبيان هيئة الأرصاد الجوية:

- ترتفع درجات الحرارة اليوم الأحد وحتى نهاية الأسبوع على أغلب المناطق.
-نسجل القاهرة ما بين 43 إلى 38 درجة من اليوم وحتى نهاية الأسبوع.
- حالة الطقس ستكون حارة على القاهرة والوجة البحري وجنوب سيناء معتدلة على السواحل الشمالية شديدة الحرارة على شمال وجنوب الصعيد، والرياح تنشط أحيانا.
- تتعرض القاهرة والوجه البحري لشبورة في الصباح الباكر مع وجود فرص لسقوط أمطار خفيفية بنسبة 20% على السواحل الشمالية.
- يميل الطقس للحرارة نهارا وللبرودة ليلا على القاهرة والوجة البحري وشمال الصعيد، لطيف على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا.
- يشهد طقس الأربعاء ارتفاعا في درجات الحرارة على شمال وجنوب الصعيد.
- يكون طقس الخميس حار نهارا على القاهرة والوجة البحر مائل للبرودة ليلا، معتدل على السواحل الشمالية شديد الحرارة على جنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد.

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