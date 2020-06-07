أبو العينين: مبادرة السيسي خارطة طريق للحل السياسي والسلمي للأزمة الليبية (فيديو)



أكد أبو العينين أن مبادرة الرئيس السيسى تنبع من حرص مصر الثابت على تحقيق الاستقرار الأمني والسياسي في ليبيا ولشعبها الشقيق، وباعتبار أن أمن ليبيا امتداد للأمن القومي المصري، بالإضافة إلى تأثير تداعيات الوضع الليبي الراهن على المحيط الإقليمي والدولي.



وطالب أبو العينين، المجتمع الدولي بأن يضطلع بمسئولياته ومساندة إعلان القاهرة لحل الأزمة الليبية، واخراج المرتزقة والارهابين من أراضيها، ومساندة الجيش الوطنى لبسط سيطرة على كل التراب الليبى.



وأضاف إن المبادرة المصرية تمثل الفرصة الأخيرة للحل السياسي في ليبيا بدلا من التصعيد العسكري وإلا ستنزلق ليبيا الى مزيد من الفوضى والاقتتال الداخلى الذى سيكون له تداعياته الخطيرة على الجميع. داعيا الجميع لأن يعى الرسالة القوية التى جاءت فى كلمة الرئيس أمس ” نحذر من إصرار أي طرف على الاستمرار في البحث عن حل عسكري للأزمة الليبية.



ولفت أبو العينين إلى أن انتصار الشعب الليبي على الشعب الليبي خسارة سياسية فادحة، لأنه أمة واحدة وعندما تراق الدماء خسارة للشعب الليبي كله.



وأكد النائب محمد أبو العينين أن الكرة الآن في ملعب الشعب الليبي للوقوف مع دولتهم وجيشهم وطرد المرتزقة من بلادهم.