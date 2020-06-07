المالية: الاستثمارات الحكومية لن تتأثر من تداعيات كورونا

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قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن الاستثمارات الحكومية لن تتأثر سلبًا من تداعيات كورونا؛ لأنها قاطرة نمو، متابعًا: "سنركز على القطاعات الأعلى نموًا وتشغيلًا".



وأضاف "معيط"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج "القاهرة الآن"، المذاع على فضائية "الحدث": "حققنا 2% فائض أولي لأول مرة منذ سنوات طويلة، وسنعمل على الإصلاحات الهيكلية خلال المرحلة المقبلة"، لافتًا إلى أنه يتم تنفيذ نشروع ميكنة الجمارك والضرائب.



وأشار إلى أن قرض صندوق النقد 3 دفعات خلال عام، متابعًا: "لم نبلغ بموعد اجتماع المجلس التنفيذي لصندوق النقد، ونتوقع أن ينظر المجلس التنفيذي لصندوق النقد القرض المصري خلال شهر".



وأوضح أن مصر سيكون لديها متطلبات في مجال الصحة، والحماية الجمتعية، والعديد من المجالات الخرى خلال الـ12 شهر المقبلة؛ لتخفيف الآثار السلبية لجائحة كورونا.





آخر مستجدات فيروس كورونا في مصر



وأعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الأحد، عن خروج 423 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 8961 حالة حتى اليوم.



وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 10131 حالة، من ضمنهم الـ 8961 متعافيًا.



وأضاف أنه تم تسجيل 1467 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 39 حالة جديدة.



وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.



وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.



وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأحد، هو 34079 حالة من ضمنهم 8961 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1237 حالة وفاة.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".