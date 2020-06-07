محمد عساف يشارك جمهوره بـ بروفة غنائية

Advertisements

شارك الفنان محمد عساف، جمهوره بفيديو قديم له ضمن بروفات احدى حفلاته، عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".



وعلق "عساف" على الفيديو قائلاَ:" من بروفة قديمة شوي أتمنى ينال إعجابكم#دلع_دلعونا #عروس_بيروت"، بينما تفاعل معه الجمهور بإبداء إعجابهم بغنائه".



يذكر أن تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك مقطع فيديو للمطرب الفلسطيني محمد عساف وهو يغني مهرجان "بنت الجيران" لـ حسن شاكوش وعمر كمال.



وقال محمد عساف فى تصريحات صحفية: "إنه يحرص على سماع جميع الألوان الموسيقية وضد قرار إيقاف أغاني المهرجانات؛ لأنها تحظى بجماهيرية كبيرة".



وأكد محمد عساف، "أنه ضد الكلمات الخادشة للحياء ولكنه يحب هذا النوع من الموسيقى".

