Advertisements

محمد عساف يشارك جمهوره بـ بروفة غنائية

الأحد 07/يونيو/2020 - 10:56 م
محمد عساف
محمد عساف
مصطفى فكيه
شارك الفنان محمد عساف، جمهوره بفيديو قديم له ضمن بروفات احدى حفلاته، عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".

وعلق "عساف" على الفيديو قائلاَ:" من بروفة قديمة شوي أتمنى ينال إعجابكم#دلع_دلعونا #عروس_بيروت"، بينما تفاعل معه الجمهور بإبداء إعجابهم بغنائه".

يذكر أن تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك مقطع فيديو للمطرب الفلسطيني محمد عساف وهو يغني مهرجان "بنت الجيران" لـ حسن شاكوش وعمر كمال.

وقال محمد عساف فى تصريحات صحفية: "إنه يحرص على سماع جميع الألوان الموسيقية وضد قرار إيقاف أغاني المهرجانات؛ لأنها تحظى بجماهيرية كبيرة".

وأكد محمد عساف، "أنه ضد الكلمات الخادشة للحياء ولكنه يحب هذا النوع من الموسيقى".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

محمد عساف حفلات بروفات غنائيه المطرب محمد عساف اغاني محمد عساف

أخبار تهمك

عاجل.. وزير التعليم يعلن إلغاء بعض امتحانات الثانوية ويكشف بديلها

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. "الفجر الفني" يكشف تفاصيل إصابة كريم قاسم بـ"كورونا"

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. إصابة ابن فنانة مصرية شهيرة بـ"كورونا"

منذ حوالي 6 ساعات

قرار مجلس الوزراء يحسم مصير الدوري المصري

منذ يوم

الأهلي يرفض الاستسلام في صفقة بديل رمضان صبحي المثالي

منذ أقل من ساعتين

"الصحة" تكشف عن استراتيجية جديدة في مواجهة فيروس كورونا

منذ حوالي 9 ساعات

الزمالك يخطط لخطف صفقة دفاعية من الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

فايلر يُطالب إدارة الأهلي بعودة "الهداف"

منذ حوالي 6 ساعات

أسامة كمال يفتح النار على المستشفيات الخاصة ومستغلي أزمة كورونا

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. ننشر جدول امتحانات الثانوية العامة الجديد "المعدل"

منذ حوالي 5 ساعات

غرق مذيع شهير في البحر.. التفاصيل الكاملة

منذ يوم

عاجل من المحكمة بشأن دعوى وقف امتحانات الثانوية العامة

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. تعرف على حقيقة إصابة هاني شاكر بفيروس كورونا

منذ يوم

مين معايا؟.. عمرو أديب يتعرض لموقف محرج على الهواء

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. إنتاج "دواء" لعلاج فيروس كورونا رسميا في هذه الدولة أغسطس المقبل

منذ ساعتين و 53 دقيقة

الزمالك يخطط للتضحية بنجم الفريق في الميركاتو الصيفي

منذ أقل من ساعة

موضوعات متعلقة

لأول مرة.. محمد عساف في بغداد وسط حضور جماهيري ضخم (صور)

على طريقة محمد رمضان.. حسن شاكوش أنا نمبر وان (صور)

حسن شاكوش يكشف سر إهدائه أغنية "بنت الجيران" لمنى زكي

شاهد.. محمد الشرنوبي يغني "بنت الجيران" لحسن شاكوش بطريقة جديدة (فيديو)

حسن شاكوش يغني "بنت الجيران" لـ إيمي سالم في عيد ميلادها (فيديو)

رانيا فريد شوقي: لست ضد المهرجانات الشعبية.. وبحب "بنت الجيران"

ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:43 ص

مين معايا؟.. عمرو أديب يتعرض لموقف محرج على الهواء

عاجل.. إنتاج "دواء" لعلاج فيروس كورونا رسميا في هذه الدولة أغسطس المقبل

08:33 م

عاجل من المحكمة بشأن دعوى وقف امتحانات الثانوية العامة

03:03 م

عاجل.. ننشر جدول امتحانات الثانوية العامة الجديد "المعدل"

06:09 م

"الصحة" تكشف عن استراتيجية جديدة في مواجهة فيروس كورونا

02:26 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الشعب الجمهورى يلعب على خلو مساحة المعارضة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: من وزيرة الصحة للأطباء المستقيلين إلى شعب تهاون بالفيروس وعيكم مشكور

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: دروس جينيفر لوبيز للنجاح والجمال بعد الخمسين