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جونسون: تظاهرات التعاطف مع مقتل "فلويد" انحرفت عن مسارها
الأحد 07/يونيو/2020 - 10:28 م
الفجر
قال رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، إن تظاهرات التعاطف مع مقتل جورج فلويد انحرفت عن مسارها وسنحاسب المسؤولين عن ذلك.
ويذكر أن قال جونسون، الأربعاء، إنه انتابته حالة من الصدمة والاشمئزاز حينما شاهد ماحدث لجورج فلويد في منيابوليس، وأن رسالته للرئيس الأمريكي دونالد ترامب مفادها أنه لا مجال للعنصرية في المجتمع.
أوضح رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الأربعاء، أنه انتابته حالة من الصدمة إزاء وفاة جورج فلويد في منيابوليس، وأن رسالته للرئيس الأمريكي دونالد ترامب مفادها أنه لا مجال للعنصرية في المجتمع.
وقال جونسون في مؤتمر صحفي يومي بشأن "كوفيد-19": "ننعى جورج فلويد، وانتابتني حالة من الصدمة والاشمئزاز حين شاهدت ما حدث له".
وتابع: "رسالتي من المملكة المتحدة للرئيس ترامب وللجميع في الولايات المتحدة، وأنا واثق من أن الأغلبية الساحقة من الناس في أنحاء العالم تشاركني الرأي، هي أنه لا مجال للعنصرية والعنف العنصري في مجتمعنا".
وتوفي جورج فلويد (46 عاما) يوم الاثنين الماضي، بعد القبض عليه من قبل شرطة مينيابوليس، وازداد الغضب العام بعد ظهور مقطع فيديو يظهر ضابطا يجثو على عنقه.
وأجج مقتل "فلويد" غضباً واسعاً في عدة أماكن بالولايات المتحدة؛ حيث خرجت تظاهرات واحتجاجات عنيفة على إثر تداول فيديو لحادث إلقاء القبض على فلويد من قبل الشرطة والتعامل معه بطريقة قاسية أدت إلى وفاته، كما اندلعت اشتباكات بين الشرطة ومحتجين، وأحرق العديد من السيارات والمحلات التجارية.
ومنذ ذلك الحين، انتشرت الاحتجاجات في أغلب الولايات الأمريكية ضد وحشية الشرطة، وتم فرض حظر تجول في أغلب الولايات الكبيرة مثل العاصمة واشنطن وكاليفورنيا وفرجينيا، كما تم استدعاء الحرس الوطني.
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