جونسون: تظاهرات التعاطف مع مقتل "فلويد" انحرفت عن مسارها

ويذكر أن قال جونسون، الأربعاء، إنه انتابته حالة من الصدمة والاشمئزاز حينما شاهد ماحدث لجورج فلويد في منيابوليس، وأن رسالته للرئيس الأمريكي دونالد ترامب مفادها أنه لا مجال للعنصرية في المجتمع.





أوضح رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الأربعاء، أنه انتابته حالة من الصدمة إزاء وفاة جورج فلويد في منيابوليس، وأن رسالته للرئيس الأمريكي دونالد ترامب مفادها أنه لا مجال للعنصرية في المجتمع.





وقال جونسون في مؤتمر صحفي يومي بشأن "كوفيد-19": "ننعى جورج فلويد، وانتابتني حالة من الصدمة والاشمئزاز حين شاهدت ما حدث له".





وتابع: "رسالتي من المملكة المتحدة للرئيس ترامب وللجميع في الولايات المتحدة، وأنا واثق من أن الأغلبية الساحقة من الناس في أنحاء العالم تشاركني الرأي، هي أنه لا مجال للعنصرية والعنف العنصري في مجتمعنا".