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ألمانيا تشيد بدور مصر الدبلوماسي في حل الأزمة في ليبيا

الأحد 07/يونيو/2020 - 10:19 م
رحب الدكتور سيريل جان نون، سفير ألمانيا بالقاهرة بدور مصر الدبلوماسي البناء في حل الأزمة في ليبيا.

أوضح أن اللقاء الذي عقد بين كل من عقيلة صالح رئيس مجلس النواب، وخليفة حفتر قائد الجيش الوطني الليبي وما نتج عنه من اتفاق مبرم بينهما؛ الذي أعلن عنه أمس الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أعاد تأكيد الأهمية القصوى للوقف الفوري لجميع الأعمال العدائية وقف إطلاق النار بين كافة الفصائل الليبية.

وقال السفير، في تصريح وزعته السفارة الألمانية بالقاهرة للتعليق على إعلان القاهرة الصادر أمس: إن بلاده بصفة خاصة ترحب بالالتزام بوقف عاجل لإطلاق النار، واستئناف المفاوضات بصيغة 5+5، وأنه حان وقت العمل على الدخول في مفاوضات وقف إطلاق النار برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، يعقبها الدخول في عملية تقودها الأطراف الليبية كما كان مقترحا في مؤتمر برلين.

وأكد السفير الألماني في القاهرة، أن مصر ستظل طرفًا محوريًا في هذا السياق؛ حيث إن إسهامها البناء في جهود الأمم المتحدة ضروري لتحقيق الاستقرار الدائم في ليبيا.

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