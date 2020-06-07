الزمالك يخطط للتضحية بنجم الفريق في الميركاتو الصيفي

يتجه نادي الزمالك للتخلي عن خدمات الكونغولي كابونجو كاسونجو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، خاصة مع تراجع مستواه.

باتريس كارتيرون مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لا يمانع في رحيل كابونجو كاسونجو، لضم مهاجم سوبر هذا الصيف.

ويمتلك كاسونجو عدة عروض من الدوري السعودي والإماراتي وبعض الفرق من الدوري المصري مثل الإسماعيلي والاتحاد السكندري، ولكنه ينتظر قرار النادي النهائي لدراسة تلك العروض.

وكان انتقل المهاجم الكونغولي إلى صفوف القلعة البيضاء في صيف 2017 قادما من نادي الاتحاد السكندري، وأثناء تواجده في الزمالك خرج للاعارة خلال فترتين إلى نادي الوحدة السعودي بالإضافة إلى الوداد المغربي.

خاض كابونجو كاسونجو صاحب الـ25 عاما، 54 مباراة مع الزمالك، وسجل 19 هدف، وصنع 3 أهداف آخرين، فيما حصد كأس مصر والكونفدرالية الإفريقية تحت مظلة القلعة البيضاء.

واستطاع كاسونجو أن يحصد لقب هداف بطولة كأس مصر موسم 2017-2018، بعدد 4 أهداف.