Advertisements

الزمالك يخطط للتضحية بنجم الفريق في الميركاتو الصيفي

الأحد 07/يونيو/2020 - 10:29 م
الزمالك
الزمالك
أمل الحلفاوي

يتجه نادي الزمالك للتخلي عن خدمات الكونغولي كابونجو كاسونجو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، خاصة مع تراجع مستواه.

 

باتريس كارتيرون مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لا يمانع في رحيل كابونجو كاسونجو، لضم مهاجم سوبر هذا الصيف.

 

ويمتلك كاسونجو عدة عروض من الدوري السعودي والإماراتي وبعض الفرق من الدوري المصري مثل الإسماعيلي والاتحاد السكندري، ولكنه ينتظر قرار النادي النهائي لدراسة تلك العروض.

 

وكان انتقل المهاجم الكونغولي إلى صفوف القلعة البيضاء في صيف 2017 قادما من نادي الاتحاد السكندري، وأثناء تواجده في الزمالك خرج للاعارة خلال فترتين إلى نادي الوحدة السعودي بالإضافة إلى الوداد المغربي.

 

خاض كابونجو كاسونجو صاحب الـ25 عاما، 54 مباراة مع الزمالك، وسجل 19 هدف، وصنع 3 أهداف آخرين، فيما حصد كأس مصر والكونفدرالية الإفريقية تحت مظلة القلعة البيضاء.

 

واستطاع كاسونجو أن يحصد لقب هداف بطولة كأس مصر موسم 2017-2018، بعدد 4 أهداف.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

بوابة الفجر الفجر الزمالك الدوري المصري الإنتقالات الصيفية أخبار الزمالك

أخبار تهمك

فايلر يُطالب إدارة الأهلي بعودة "الهداف"

منذ حوالي 6 ساعات

أسامة كمال يفتح النار على المستشفيات الخاصة ومستغلي أزمة كورونا

منذ حوالي 10 ساعات

قرار مجلس الوزراء يحسم مصير الدوري المصري

منذ يوم

عاجل.. إصابة ابن فنانة مصرية شهيرة بـ"كورونا"

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل من المحكمة بشأن دعوى وقف امتحانات الثانوية العامة

منذ حوالي 8 ساعات

الزمالك يخطط للتضحية بنجم الفريق في الميركاتو الصيفي

منذ أقل من ساعة

الزمالك يخطط لخطف صفقة دفاعية من الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل| الصحة: تسجيل 1467 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و39 وفاة

منذ ساعتين و 9 دقيقة

عاجل.. تعرف على حقيقة إصابة هاني شاكر بفيروس كورونا

منذ يوم

مين معايا؟.. عمرو أديب يتعرض لموقف محرج على الهواء

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. إنتاج "دواء" لعلاج فيروس كورونا رسميا في هذه الدولة أغسطس المقبل

منذ ساعتين و 50 دقيقة

"الصحة" تكشف عن استراتيجية جديدة في مواجهة فيروس كورونا

منذ حوالي 9 ساعات

غرق مذيع شهير في البحر.. التفاصيل الكاملة

منذ يوم

الأهلي يرفض الاستسلام في صفقة بديل رمضان صبحي المثالي

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. ننشر جدول امتحانات الثانوية العامة الجديد "المعدل"

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. وزير التعليم يعلن إلغاء بعض امتحانات الثانوية ويكشف بديلها

منذ حوالي 6 ساعات

موضوعات متعلقة

برشلونة يطيح بـ 3 نجوم لضم نيمار

بيع 9 نجوم في الزمالك

مفاجأة مدوية.. الزمالك يقرر الإطاحة بنجم الفريق في يناير

الأهلي يخطط لتوجية ضربة قوية للزمالك

بفرمان من زيدان.. ريال مدريد يضحى بنجم الفريق في الميركاتو الصيفي

الأهلي يخطط لخطف صفقة الموسم من الزمالك

ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:43 ص

مين معايا؟.. عمرو أديب يتعرض لموقف محرج على الهواء

عاجل.. إنتاج "دواء" لعلاج فيروس كورونا رسميا في هذه الدولة أغسطس المقبل

08:33 م

عاجل.. ننشر جدول امتحانات الثانوية العامة الجديد "المعدل"

06:09 م

عاجل من المحكمة بشأن دعوى وقف امتحانات الثانوية العامة

03:03 م

"الصحة" تكشف عن استراتيجية جديدة في مواجهة فيروس كورونا

02:26 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الشعب الجمهورى يلعب على خلو مساحة المعارضة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: من وزيرة الصحة للأطباء المستقيلين إلى شعب تهاون بالفيروس وعيكم مشكور

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: دروس جينيفر لوبيز للنجاح والجمال بعد الخمسين