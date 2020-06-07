الكويت تعلن صرف بدل البطالة المقررة بالقانون لمدة 6 أشهر

أكدت الهيئة ممثلة بقطاع العمالة الوطنية بالكويت، أنها تعمل منذ بداية أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد على استمرار صرف المستحقات للمستفيدين من دعم العمالة الوطنية ومكافأة الخريجين والتأمين ضد البطالة.





وأوضحت الناطق الرسمي مديرة العلاقات العامة في الهيئة العامة للقوى العاملة الكويتية، أسيل المزيد، في تصريح لوكالة "الأنباء" الكويتية، أنه "حسب قانون التأمين ضد البطالة بإمكان اي مواطن ترك عمله بالقطاع الخاص لأي سبب من الاسباب ان يتقدم بطلب عبر موقع الهيئة الالكتروني ليستفيد من بدل البطالة المقررة بالقانون ولمدة 6 أشهر بعد تسجيله لدى التأمينات الاجتماعية لحين ايجاد عمل بديل لمدة اقصاها 6 اشهر، لافتة الى ان جميع المسجلين بالهيئة تحت أي بند من بنود دعم المواطنين لم يتم ايقاف اي مستحقات لهم سواء دعم عمالة وطنية او مكافأة الخريجين او بدل بطالة".





وذكرت أن الهيئة تتلقى أي شكوى بخصوص الإيقاف عن العمل للمواطنين من القطاع الخاص في ظل الازمة الحالية وتعمل على معالجة الوضع وفق القانون.









وكشف وزیر الدولة لشؤون الخدمات بالكويت، مبارك الحریص، عن خطة إدارة الطیران المدني لتشغیل الرحلات التجاریة من وإلى مطار الكویت الدولي، في وقت تستعد فيه البلاد لفتح المساجد الأربعاء المقبل بعد إغلاق استمر نحو 3 أشهر لمكافحة فيروس كورونا.

ولم يحدد الوزير في تصريح بثته وكالة الأنباء الكويتية (كونا) موعد تشغيل المطار لكنه قال إن التشغيل سيكون على ثلاث مراحل تدريجية، الأولى بنسبة 30% والثانية 60% وصولاً إلى التشغیل الكامل في المرحلة الثالثة والأخیرة. وأكد أنه سيتم الالتزام بالإجراءات الوقائیة والاحترازیة الصادرة من السلطات الصحیة وتطبیقھا على المسافرین في ظل ظروف انتشار فیروس كورونا.



