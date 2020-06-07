بعد تعرضه للتنمر.. أول ظهور لنجل محمد رمضان

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نشر محمود رمضان شقيق الفنان محمد رمضان ومدير أعماله، صورة لـ "على" نجل شقيقه عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهيرة "انستجرام".



وعلق "رمضان على الصورة قائلًا:" على ابن أخويا القمر"، ونالت الصورة إعجاب متابعيه الذين عبروا عن ذلك في تعليقاتهم، ومنها "الله يحفظه ويحميه حبيبي ابن البرنس"، وعلق اخر " الله اكبر فعلا قمر".



بينما على أخر:" أحلي ناس السمر هوة في في جمالنا دول متغاظينا مننا، ي روحي على جمالك اللهم بارك".



يذكر أن الفنان محمد رمضان، يستعد لطرح أغنية جديدة بعنوان "كورونا فيروس" في الأيام القامة، وذلك في محاولة لمواكبة الأحداث التي يمر بها العالم.



بينما نشر محمد رمضان، مؤخرًا فيديو من كواليس الكليب، وعلق على الفيديو عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، "البروڤة النهائية لكليب، كورونا.

