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كلوب: هذا موسم تاريخي

الأحد 07/يونيو/2020 - 09:23 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
أكد يورجن كلوب المدير الفني لليفربول، أن الاحتفال بلقب الدوري الإنجليزي، سيكون بعد التتويج الرسمي وليس بعودة الدوري، مستعدا فكرة الاستعجال في الفرحة. 



وقال كلوب  في تصريحات لشبكة «سكاي سبورتس» ألمانيا:" لا يمكننا الاحتفال بالطريقة التي طالما حلمنا بها، وهذا ليس جيدًا، وأتفهم ذلك تمامًا، وأشعر في نفس الوقت أنه ليس مثاليًا بالنسبة لي أن احتفل بمفردي في الاستاد، ثم أقود سيارتي متجهًا للمنزل، لم يكن الوضع كذلك عندما فكرت في الأمر، ولكن لا يمكن تغيير شئ الأن، لماذا نعقد اتفاق كبير الآن حول شئ لا يمكن تغييره".

وأضاف:" سيأتي يوم وتعود فيه الحياة إلى طبيعتها، عندما يجد شخص ما اللقاح وحلًا للمشكلة، وعندما تكون معدلات الإصابة صفرًا أو أقل، سيأتي ذلك اليوم في النهاية، ويحق لنا وقتها أن نحتفل كما أردنا في ذلك اليوم".

وأشار:" إذا كان هذا هو اليوم الثاني عشر أو الثالث عشر في الموسم المقبل ونريد أن نحتفل، فما الذي سيوقفه، لا يزال لدينا الكأس، ويمكننا القيادة في المدينة والوقوف في الحافلة، وإذا كان هناك اشخاص يعتقدون اننا مجانيين فالأمر لا يهمني".

وتابع:" هذا الموسم من الممكن أن يصبح تاريخيًا، علي أن اقول ذلك بوضوح، وليس تاريخيًا بالنسبة للنادي فقط، بل بشكل عام، فلدينا الفرصة للوصول لعدد لا يصدق من النقاط، لذلك نستعد وسنرى ما يمكننا تحقيقه".

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ليفربول كلوب عودة الدوري الإنجليزي الدوري الإنجليزي

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