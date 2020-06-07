شيماء سيف عن ظاهره التنمر.. "الكارثه انكوا بتتريقوا على لون وشكل ملهوش ذنب فيها"

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أعربت الفنانة شيماء سيف، عن استيائها بسبب ظاهرة التنمر الذي هاجمة الفنان محمد رمضان ونجله، من اجنب احدي متابعينه، ذولك عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".



وقالت "سيف":" الفنان او الفنانة من دول لو خبئ ابنه عن الأضواء او حط على وشه فى الصور قلب او اى حاجة عشان ميتعرفش ويعيش حياة طبيعية تمسكوه تبهدلوه وهات يتلقيح وهو فاكر نفسه مين وهو يعنى محدش خلف غيره وكلام من ده كتيرررر يضايق ويسم البدن".



وتابعت شيماء كلامهما قائلة:" ولو عاش حياته طبيعى ونزل صور ولاده تستلموه تريقة هو وعياله واهله بلا رحمه والكارثة أن التريقة على لون وشكل يعنى هو ملوش اى ذنب وانت ياجميل يالى مفيش فيك غلطة بتعترض على خلقة ربنا طب نعمل ايه طيب ؟! والسؤال هنا كمان الى بيكتب كده ده ضميره مش بيئنبه ولو لحظة صغيرة ؟!".





على جانب آخر شاركت الفنانة شيماء سيف، جمهورها عبر حسابها بموقع "انستجرام" فيديو أثناء غنائها باللهجة الخليجية، مما خلق حالة من البهجة والكوميديا بين متابعيها، بينما علقت قائلة:"فنانة العرب القادمة".



وقد انهالت التعليقات من جمهور الفنانة شيماء سيف، حيث قال على:"الثقة والاداء والصوت أنغام وشيرين في خطر واحشتني قد الدنيا يا شيماء"، وكتبت أخرى:" أنتٍ تخرجي الاكتئاب من أي حد بحبك"، وغردت أخري:" الله الله عسل يا شيماء متغنيش تاني يا حبيبتي بقي".





