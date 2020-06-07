عاجل.. إنتاج "دواء" لعلاج فيروس كورونا رسميا في هذه الدولة أغسطس المقبل

"علاج جديد، إنتاج لقاح، تجارب سريرية".. يبحث علماء العالم في الوقت الحالي على لقاح سواء متواجد أو يعملون على إنتاج مادة فعالة لمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".





شركة أدوية أسترا زينيكا ، تعمل على اللقاح خلال الفترة الجارية، ليكون صالحا للاستخدام بعد الحصول على الموافقة النهائية، وتعتزم إنتاج ملياري جرعة، وذلك باعتمادهم على تمويل من بيل جيتس الملياردير الأمريكي، وفقًا لما نشرته صحيفة "ذا صن" البريطانية.





اللقاح يتم تناوله كاستنشاق بالاعتماد على جهاز يشبه جهاز الربو بحلول شهر يوليو 2020، كما كد فريق من جامعة أكسفورد، فعالية اللقاح خاصة على الشباب بنسبة 80%، وأنه من الممكن إعطاء اللقاح باستخدام جهاز مثل جهاز استنشاق الخاص يعلاج مرضى الربو.





التجارب السريرية ستنتهي عندما يتضح أن اللقاح بإمكانه حماية الناس، وأعلن البروفيسور أدريان هيل، ذلك في محاضر له، تحدث عن هذا اللقاح، ون اللقاح من الممكن أن يكون متاح خلال شهر أغسطس المقبل، أو ربما قبل ذلك إذا لم ينخفض معدل الإصابات بالسرعة التي نتوقعها.



