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رين يحدد شرطه للتخلي عن كامافينجا

الأحد 07/يونيو/2020 - 08:27 م
كامافينجا
كامافينجا
ريهام عبد المحسن

كشفت وسائل إعلام إيطالية أن ريال مدريد لا يزال يسعى إلى التعاقد مع الفرنسي الشاب إدواردو كامافينجا نجم خط وسط رين الفرنسي وذلك من أجل تدعيم صفوف الفريق في الموسم المقبل.


وأكد الصحفي نيكولو شيرا أن ريال مدريد في مفاوضات متقدمة مع وكيل أعمال كامافينجا وذلك من أجل التوصل لإتفاق على شروط لنجم الفرنسي الشخصية.


وأوضح نيكولو شيرا أن ريال مدريد يرغب في التعاقد مع كامافينجا بعقد يمتد ل 5 سنوات بينما يشترط رين الحصول على 80 مليون يورو وأن يبقى نجمه في صفوفه في الموسم المقبل على سبيل الإعارة.


وأشار نيكولو شيرا إلى أن الملكي يرغب في التعاقد مع النجم الشاب ليكون ضمن الفريق الأول الموسم المقبل، حيث أن النادي يراه بأنه البديل المثالي للنجم البرازيلي كاسيميرو.

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