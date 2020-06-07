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السجن 10 سنوات لعامل لإتهامه بقتل نجلته بالإسكندرية

الأحد 07/يونيو/2020 - 08:09 م
بوابة الفجر
محمد رجب - دينا حسن
عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار عبد المطلب محمد نصر رئيس المحكمة وعضوية كل من المستشارين أحمد عزت مزيد، وياسر حسن مدبولي، وسكرتير الجنايات كيرلس الراوي بالسجن 10 سنوات للمدعو "م.م.ص" عامل لاتهامه بقتل نجلته "أ.م.م".

تعود وقائع القضية رقم 19136 لسنة 2019 جنايات ثالث المنتزه، إلى تلقي مساعد وزير الداخلية ومدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة ثالث المنتزه، يفيد العثور على أجزاء لفتاة مقطوعة، وملقاة في أكياس داخل القمامة، في نطاق دائرة القسم.

بتشكيل فريق بحث جنائي، توصلت تحرياته إلى أن وراء ارتكاب الواقعة، والد المجني عليها، والتي كانت تقطن معه في الشقة، عقب انفصالها عن زوجها، وبعد علمه أن نجلته سيئة السمعة، قرر الانتقام منها، بأن خنقها بكيس وسادة، حتى كتم أنفاسها وفارقت الحياة.

وأضافت التحريات أن المتهم قام بعد ذلك بتقطيع جثتها إلى أجزاء، وألقى بها في القمامة، ثم احتفظ بالرأس لعدة أيام داخل الثلاجة، حتى لا يتعرف الأمن عن هويتها.

وبتقنين الإجراءات، وإلقاء القبض عليه وبعرضه على النيابة العامة، قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها على المتهم.

كما عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار عوض محمد خليفة رئيس المحكمة وعضوية المستشار محمد جمال شاور والمستشار طارق ابراهيم ابو الروس والمستشار سامح سعد سمك وأمانة  محمد صالح بالسجن 5 سنوات للمتهم " م.م.أ" صاحب كافتيريا لاتهامه بحيازة سلاح ناري وطلقات بدون ترخيص.

كانت القضية المقيدة برقم  230 لسنة 2019 جنايات أمن دولة طوارئ برج العرب  عندما تلقي مدير أمن الإسكندرية إخطارا من ضباط قسم شرطة البرج بالقبض على شخص بحوزته سلاح ناري وطلقات داخل محل سكنه بدائرة القسم.

توصلت  تحريات ضباط مباحث قسم شرطة برج العرب أنها من مصادرها السرية بقيام المدعو " م.م.أ" 59 سنة صاحب كافتيريا بحيازته سلاح ناري وطلقات داخل منزله فتم استصدار إذن من النيابة القبض عليه.
وأثناء تنفيذ القرار تم عمل كمين للمتهم وضبطه داخل منزله بمنطقة برج العرب وبتفتيش إحدى الغرف تم العثور علي سلاح ناري مسدس بريتا  وعدد أربعة وثلاثون طلقة نارية فتم إلقاء القبض عليه وبعرضه على النيابة قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها على المتهم.

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سجن حوادث الاسكندرية

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