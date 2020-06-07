أحمد موسى: مصر تعرضت لـ 600 عملية إرهابية في 2015 (فيديو)

Advertisements

قال الإعلامي أحمد موسى، إن العام 2014 شهد 222 عملية إرهابية، وفي العام 2015 حدث أكبر عمليات إرهابية في عام واحد في تاريخ الدولة المصرية حيث شهد 600 عملية إرهابية.



وتابع خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أنه في عام 2016 حدث 199 عملية إرهابية، و45 عملية في العام 2017، أما في الأعوام 2018 و2019 و2020 شهدت بضع عمليات إرهابية فقط.



وأكد أن الأعوام من 2011 وحتى دفن جماعة الإخوان في عام 2013 كان يحدث كل شئ من فوضى وتخريب وكانت مصر اللا دولة.

وأردف أنه في يناير عام 2013 بدأ جمع توكيلات لعزل الرئيس الإخواني وكان أول توقيع من محافظة بورسعيد الباسلة.





كان قد قضي المصريون عامًا كاملًا، تحت حكم الرئيس المعزول محمد مرسي وعشيرته، عانوا خلاله ظروفًا معيشية صعبة، ونقصًا في الوقود والطاقة وانقطاع متكرر للكهرباء، وغياب للأمن والتهديد للسلم الاجتماعي، والإقصاء السياسي بعد أن انفردت الجماعة بالحكم، خلال فترة حكم وصفت بالسوداء.





كل هذا وأكثر أدي لخروج الجماهير في الشوارع والميادين يوم 30 يونيو، مطالبين برحيل محمد مرسي وجماعة الإخوان المسلمين الإرهابية من الحكم.



الثلاثون من يونيو ثورة شعب انتصرت لها السماء، أفشلت المؤامرات الدولية التى كانت تحاك لتقسيم مصر ومحاولة تفكيك الجيش وخلق فوضى خلاقة فى البلاد، وينظر المصريون إلى ثورة 30 يونيو باعتبارها ثورة "الخلاص" للشعب من حكم الإخوان الذين مارسوا كل السياسات القمعية، وأضروا بمصلحة البلد.



