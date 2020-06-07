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الخارجية اليونانية: نرحب بالمبادرة المصرية لحل الأزمة الليبية

الأحد 07/يونيو/2020 - 07:34 م
وزارة الخارجية اليونانية
وزارة الخارجية اليونانية
الفجر
رحبت وزارة الخارجية اليونانية، بالمبادرة المصرية لحل الأزمة الليبية، مؤكدة على ما جاء في المبادرة المصرية في أولويات حل الأزمة الليبية.


وأوضحت الخارجية اليونانية، أن أولويات الحل تتمثل في وقف فوري لإطلاق النار، وانسحاب القوات الأجنبية والمرتزقة من البلاد ونزع سلاح الميليشيات وعودة الاطراف الليبية إلى طاولة الحوار.


وكما أعربت السفارة الأمريكية في ليبيا، اليوم الأحد، عن دعمها لدعوة البعثة الأممية إلى وقف إطلاق النار فورا والانخراط بالحوار.


وحثت البعثة الأممية في ليبيا، الأحد، جميع الأطراف على الشروع سريعًا، وبصورة بناءة، في محادثات اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) للتوصل إلى اتفاق دائم لوقف إطلاق النار في البلاد.

وقالت البعثة، في بيان لها، إنه "لكي تُستأنف المحادثات بنية صادقة، لا بد من إسكات صوت السلاح معربة عن تقديرها للنداءات التي وجهتها الجهات الفاعلة الدولية والإقليمية في الأيام الأخيرة إلى الوقف الفوري للأعمال العدائية في ليبيا".

وأطلقت مصر، السبت، مبادرة للحل السياسي الشامل في ليبيا تضمنت العودة للمشاورات بكافة مساراتها، حيث ولقيت المبادرة ترحيبا عربيا واقليميا ودوليا.

وأكدت البعثة الأممية على أنه يجب أن تقترن محادثات (5+5) بتنفيذ صارم واحترام تام لقرار مجلس الأمن بشأن حظر الأسلحة المفروض على ليبيا والذي تم تجديده مؤخراً.

وأشار الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى أن المبادرة تهدف لتمثيل عادل لكافة أقاليم ليبيا الثلاث لإدارة الحكم، مشددا على أن المبادرة تتضمن إلزام كافة الجهات الأجنبية بإخراج المرتزقة الأجانب من ليبيا وتفكيك المليشيات وتسليم أسلحتها.


وأوضح أن المبادرة تدعو لاحترام كافة الجهود الدولية وإعلان وقف إطلاق النار في ليبيا، مشيرا إلى أن وقف إطلاق النار سيبدأ من السادسة صباح يوم الإثنين المقبل.

وأشار السيسي إلى أن المبادرة تهدف لتمثيل عادل لكافة أقاليم ليبيا الثلاث لإدارة الحكم، مشددا على أن المبادرة تتضمن إلزام كافة الجهات الأجنبية بإخراج المرتزقة الأجانب من ليبيا وتفكيك المليشيات وتسليم أسلحتها.

وأضاف الرئيس المصري أن المبادرة تتضمن اعتماد إعلان دستوري ينظم استحقاقات المرحلة المقبلة في ليبيا.

ولاقت المبادرة المصرية ترحيبا دوليا وعربيا واسعا، خاصة أنها أكدت على وحدة وسلامة الأراضي الليبية واستقلالها واحترام كافة الجهود والمبادرات الدولية وقرارات مجلس الأمن والتزام كافة الأطراف بوقف إطلاق النار اعتبارا من 8 يونيو/حزيران الجاري.

وارتكزت المبادرة على مخرجات مؤتمر برلين والتي نتج عنها حلا سياسيا شاملا يتضمن خطوات تنفيذية واضحة (المسارات السياسية والأمنية والاقتصادية) واحترام حقوق الإنسان واستثمار ما انبثق عن المؤتمر من توافقات بين زعماء الدول المعنية بالأزمة الليبية.

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حل المصرية المبادرة الخارجية اليونانية الأزمة الليبية

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