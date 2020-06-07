في ظل انتشار كورونا.. ننشر خطة التأمين الطبي لامتحانات الثانوية العامة (فيديوجراف)

تبدأ امتحان الدور الأول للثانوية العامة 21 يونيو الجاري، وفي هذا الصدد كشفت هيئة التأمين الطبي عن عدة إجراءات يتم اتباعها وتنفيذها خلال فترة الإمتحانات وفي ظل انتشار جائحة الكورونا، وجاءت الإجراءات كالآتي:





1_ بلغ إجمالي عدد اللجان 2091، ومن المقرر أن يتابعها 586 طبيبًا و1517 من التمريض، بحسب خطة التأمين، تم مخاطبة جميع الفروع على مستوى هيئة التأمين الصحي بشأن استعداد اللجان عن طريق التواصل مع مديريات التربية والتعليم لموافاتهم بلجان سير الامتحانات على مستوى الجمهورية.





2_ توفير أدوية الطوارئ، وأدوية مكافحة العدوى الخاصة بالإشراف الطبي.





3_ التأكد من صلاحية أجهزة الضغط والسماعات.





4_ إرسال بيان يومي بالحالات الطارئة والحالات التي تم إحالتها إلى المستشفيات والإجراءات المتبعة والإبلاغ الفوري للأحداث غير المتوقعة في حينه.





5_ التواجد قبل بدء دخول الطلاب للتأكد من تطهير وتعقيم اللجان، والتأكد من التباعد الاجتماعي في اللجان.





6_ أن تكون المسافة بين الطالب والآخر لا تقل عن 2 متر، وأن تكون اللجان جيدة التهوية.





7_ التأكد من ارتداء الواقيات الشخصية، وقياس درجة الحرارة لكل طالب قبل دخول اللجنة.





8_ التأكد من وجود الواقيات الشخصية لجميع العاملين في اللجان.





9_ توفير وسائل مكافحة العدوى ووسائل الحماية الشخصية باللجان.





10_ التأكد من توفير أدوية الطوارئ والإسعافات الأولية لعلاج حالات الطوارئ داخل اللجان.





11_ الإبلاغ الفوري عن أي حالة ارتفاع في درجة الحرارة والاتصال بالإسعاف تحت إشراف رئيس اللجنة لنقل الطالب إلى أقرب مستشفى بعد كتابة تقرير طبي عن الحالة ومعتمد من رئيس اللجنة.





12_ المرور المستمر على اللجان والتأكد من تطبيق مكافحة العدوى، والتزام الجميع بارتداء الواقيات الشخصية وتطبيق التباعد الاجتماعي.





13_ توفير الإرشادات الخاصة بالحماية من مرض كورونا، وتواجد الفريق الطبي حتى نهاية آخر طالب من اللجان للاطمئنان على سلامة الطلاب.





14_ مخاطبة إدارات الفروع الواقع بدائرة خدماتها لجان النظام والمراقبة للتأكد من توفير سيارة إسعاف كاملة التجهيز بالقرب من مقر كل لجنة وتواجدها على مدار اليوم اعتبارا من السبت 21 يونيو وحتى نهاية فعاليات الامتحانات.



