صاحب القدم الذهبية.. ماذا قدم أشرف بن شرقي مع الزمالك؟ (أرقام)

يشعر المغربي أشرف بن شرقي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بالراحة داخل جدران القلعة البيضاء، لذا أكد تمسكه بالنادي واستمراره خلال الفترة المقبلة حال ما قرر مسئولو الزمالك رحيله.





كريم بلق وكيل اللاعب أكد أنه سيكون جاهزًا للعودة على أول طائرة لفريقه فور استدعائه من جانب إدارة الكرة بالزمالك، وأرسل هذه الرسالة لمسئولي القلعة البيضاء، بعدما انتشرت أنباء عن تلقي بن شرقي عدة عروض.





ويتواجد بن شرقي في المغرب خلال الوقت الراهن، من بعد انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، منذ منتصف شهر مارس الماضي.





كما أشار إلى أن بن شرقي حريص كل الحرص على لياقته البدنية حتى يكون جاهزا في أي وقت يقرر فيه عودة النشاط الرياضي، حيث يقوم بخوض تدريباته بصفة مستمرة.





مسئولو الزمالك فضلوا تأجيل النظر في تلك الأمور لحين حسم مصير بطولة الدورى الممتاز.





وكان بن شرقي قد ظهر بشكل لافت خلال الفترة التي قضاها مع نادي الزمالك حتى الآن، بعدما إنضم إلى القلعة البيضاء في صيف 2019، وخاض 25 مباراة، وسجل11 هدف، وصنع6 آخرين.





وتوج بن شرقي مع أبناء ميت عقبة بثلاث ألقاب، وهم، "كأس مصر، كأس السوبر المصري، كأس السوبر الإفريقي".