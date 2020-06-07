Advertisements

صاحب القدم الذهبية.. ماذا قدم أشرف بن شرقي مع الزمالك؟ (أرقام)

الأحد 07/يونيو/2020 - 06:36 م
أشرف بن شرقي
أشرف بن شرقي
أمل الحلفاوي
يشعر المغربي أشرف بن شرقي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بالراحة داخل جدران القلعة البيضاء، لذا أكد تمسكه بالنادي واستمراره خلال الفترة المقبلة حال ما قرر مسئولو الزمالك رحيله.

كريم بلق وكيل اللاعب أكد أنه سيكون جاهزًا للعودة على أول طائرة لفريقه فور استدعائه من جانب إدارة الكرة بالزمالك، وأرسل هذه الرسالة لمسئولي القلعة البيضاء، بعدما انتشرت أنباء عن تلقي بن شرقي عدة عروض.

ويتواجد بن شرقي في المغرب خلال الوقت الراهن، من بعد انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، منذ منتصف شهر مارس الماضي.

كما أشار إلى أن بن شرقي حريص كل الحرص على لياقته البدنية حتى يكون جاهزا في أي وقت يقرر فيه عودة النشاط الرياضي، حيث يقوم بخوض تدريباته بصفة مستمرة.

مسئولو الزمالك فضلوا تأجيل النظر في تلك الأمور لحين حسم مصير بطولة الدورى الممتاز.

وكان بن شرقي قد ظهر بشكل لافت خلال الفترة التي قضاها مع نادي الزمالك حتى الآن، بعدما إنضم إلى القلعة البيضاء في صيف 2019، وخاض 25 مباراة، وسجل11 هدف، وصنع6 آخرين.

وتوج بن شرقي مع أبناء ميت عقبة بثلاث ألقاب، وهم، "كأس مصر، كأس السوبر المصري، كأس السوبر الإفريقي".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مصير الدوري الفجر الزمالك أشرف بن شرقي

أخبار تهمك

عاجل.. "الفجر الفني" يكشف تفاصيل إصابة كريم قاسم بـ"كورونا"

منذ حوالي 16 ساعة

"الصحة" تكشف عن استراتيجية جديدة في مواجهة فيروس كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

مين معايا؟.. عمرو أديب يتعرض لموقف محرج على الهواء

منذ حوالي 10 ساعة

عرض جديد من برشلونة لضم نيمار

منذ ساعتين

بالفيديو | كريم قاسم يشارك تجربته مع فيروس كورونا بعنوان #الكورونا_مش_عيب

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل من المحكمة بشأن دعوى وقف امتحانات الثانوية العامة

منذ حوالي 4 ساعات

فايلر يُطالب إدارة الأهلي بعودة "الهداف"

منذ ساعة و 26 دقيقة

عاجل .. وزارة الصناعة تعلن الطريقة الصحيحة لغسل واستخدام الكمامة القماش

منذ حوالي 23 ساعة

أسامة كمال يفتح النار على المستشفيات الخاصة ومستغلي أزمة كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

غرق مذيع شهير في البحر.. التفاصيل الكاملة

منذ يوم

عاجل.. ننشر جدول امتحانات الثانوية العامة الجديد "المعدل"

منذ 41 دقيقة

مستشار الأهلي السابق يرد بقوة على مرتضى منصور

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. وزير التعليم يعلن إلغاء بعض امتحانات الثانوية ويكشف بديلها

منذ ساعة و 27 دقيقة

عاجل.. تعرف على حقيقة إصابة هاني شاكر بفيروس كورونا

منذ حوالي 20 ساعة

قرار مجلس الوزراء يحسم مصير الدوري المصري

منذ يوم

عاجل.. توجيه جديد من السيسي إلى رئيس الحكومة ووزير المالية

منذ أقل من ساعتين

موضوعات متعلقة

أشرف بن شرقي.. ملك جديد يتربع على عرش قلوب الزملكاوية

أخبار نادي الزمالك اليوم الإثنين: رسالة كارتيرون.. الموقف النهائي من السوبر الإفريقي.. عودة جنش

أخبار الزمالك اليوم الخميس: ساعات حاسمة في أزمة السوبر.. البحث عن بديل النقاز.. قرار برحيل مدافع الفريق

بطولات تفصل مرتضى منصور عن لقب الرئيس الأكثر تحقيقًا للبطولات في تاريخ الزمالك

أخبار الزمالك اليوم الجمعة: حقيقة رحيل حارس الفريق.. تحديد سعر بيع هدّاف الأبيض.. تطورات جديدة في أزمة كهربا

أهم أخبار الزمالك اليوم الجمعة 14 فبرابر.. سوبر زمالك

ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
06:09 م

عاجل.. ننشر جدول امتحانات الثانوية العامة الجديد "المعدل"

مين معايا؟.. عمرو أديب يتعرض لموقف محرج على الهواء

08:43 ص

عاجل من المحكمة بشأن دعوى وقف امتحانات الثانوية العامة

03:03 م

عاجل.. وزير التعليم يعلن إلغاء بعض امتحانات الثانوية ويكشف بديلها

05:22 م

"الصحة" تكشف عن استراتيجية جديدة في مواجهة فيروس كورونا

02:26 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الشعب الجمهورى يلعب على خلو مساحة المعارضة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: من وزيرة الصحة للأطباء المستقيلين إلى شعب تهاون بالفيروس وعيكم مشكور

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: دروس جينيفر لوبيز للنجاح والجمال بعد الخمسين