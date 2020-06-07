إصابة إعلامي شهير بمرض السرطان..وهذه نصيحة صابر الرباعي له

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كشف الإعلامي التونسي علاء الشابي عن خبر إصابته بمرض السرطان، وذلك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".



وأعلن "الشابي" عن إصابته بهذا المرض قائلا "أواجه منذ أكثر من شهر حربا ضروسا وقاسية مع عدو متجبر وماكر وجبان وذلك في مرض صامت، يبدو لطيفا ومهادنا.. خيرت المواجهة بمفردي ولكن لم افلح في ذلك.. نصف المعركة نفسية وذهنية، وهنا لا ينفع الصمت معه لانه ماكر ويريد الاستفراد بي".



وأضاف معبرا عن تصميمه لهزيمة هذا المرض قائلا "لن أترك له الفرصة هكذا ببساطة.. امامي اقل من شهر للتغلب عليه إن استطعت.. أسلحتي بسيطة وأسلحته مدمرة والمعركة تبدو غير متكافئة بيننا ولكني على يقين تام بالانتصار عليه بحب الحياة".



وتابع قائلا "لا أنكر أنني مرتبك جدا من كل شئ ولكني لن أستسلم إلى آخر لحظة ومستعد للمواجهة إلى آخر رمق.. إيماني بالله كبير وهو أشد فتكا وتدميرا من جبروته وقوته".



وقام بدمعه الفنان صابر الرباعي قائلا "أخي الغالي علاء، ربي يحميك ويشدك بصحتك لعائلتك وأهلك، ثق بالله ولا تستسلم إرادة الله أقوى من كل شيء، أعرف أنك قوي كذلك فلا تدع المرض ينال منك كن صبورا وتحلى برباطة جأش، أدعو لك بالصحة والعافية وطول العمر أخي، كلنا معك وربي يلطف بيك"