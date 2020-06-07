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الكويت تكشف استعدادها لتشغيل رحلات الطيران التجارية وفتح المساجد
الأحد 07/يونيو/2020 - 06:23 م
وكالات
كشف وزیر الدولة لشؤون الخدمات بالكويت، مبارك الحریص، عن خطة إدارة الطیران المدني لتشغیل الرحلات التجاریة من وإلى مطار الكویت الدولي، في وقت تستعد فيه البلاد لفتح المساجد الأربعاء المقبل بعد إغلاق استمر نحو 3 أشهر لمكافحة فيروس كورونا.
ولم يحدد الوزير في تصريح بثته وكالة الأنباء الكويتية (كونا) موعد تشغيل المطار لكنه قال إن التشغيل سيكون على ثلاث مراحل تدريجية، الأولى بنسبة 30% والثانية 60% وصولاً إلى التشغیل الكامل في المرحلة الثالثة والأخیرة. وأكد أنه سيتم الالتزام بالإجراءات الوقائیة والاحترازیة الصادرة من السلطات الصحیة وتطبیقھا على المسافرین في ظل ظروف انتشار فیروس كورونا.
من ناحية أخرى أعلن وزیر العدل والأوقاف والشؤون الإسلامیة فھد العفاسي معاودة فتح المساجد في بعض المناطق لأداء صلاة الجماعة بدءاً من صلاة ظھر یوم الأربعاء المقبل وكذلك إقامة صلاة الجمعة بالمسجد الكبیر للعاملین فیه فقط على أن تبث عبر التلفزیون، وذلك بعد توقف دام نحو ثلاثة أشهر.
وقال العفاسي في تصريح بثته الوكالة الرسمية، إن الوزارة انتھت من جميع الاستعدادات والتجھیزات كما تم تعقيم المساجد "في المناطق النموذجیة" من قبل وزارة الدفاع لتوفیر الأجواء الصحیة والحد من انتشار فیروس كورونا وفقاً للاشتراطات الصحیة.
ويذكر أن أعلنت وزارة الصحة الكويتية، السبت، 10 وفيات و485 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال اليوم الماضي، لتبلغ الحصيلة 254 وفاة و31131 إصابة.
وقالت وزارة الصحة الكويتية، في بيان لها إن هذه الأرقام تمثل انخفاضا لمعدل الإصابات اليومية بعد تسجيل 723 إصابة أمس الجمعة، مع زيادة الوفيات الجديدة بواقع حالتين عن الحصيلة اليومية السابقة.
وأضافت وزارة الصحة الكويتية، أن من بين المصابين الجدد 195 مواطنا كويتيا و81 مصريا، مشيرة إلة أن 1005 مرضى تماثلوا للشفاء خلال الـ24 ساعة الماضية ليصبح إجمالي المتعافين 19282.
وقالت الصحة الكويتية، إن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية أثبتت شفاء تلك الحالات من الفيروس وسيتم نقلها إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس تمهيدا لخروجها من المستشفى خلال اليومين المقبلين.
هذا وأظهرت آخر بيانات وأرقام جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، اليوم الجمعة، عن حصد فيروس كورونا حتى الآن أرواح أكثر من 360 ألف شخص، فيما تجاوز عدد المصابين 5.8 مليون في مختلف أنحاء العالم.
وأضافت الجامعة الأمريكية، أن عدد حالات الوفاة بسبب كورونا بلغ حتى صباح اليوم الجمعة، 360 ألفا و332 شخصا، حيث تم تسجيل خلال الـ24 ساعة الماضية، 4644 حالة وفاة في مختلف أنحاء العالم.
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