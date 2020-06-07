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شاهد.. أول صور من حفل خطوبة حسن شاكوش

الأحد 07/يونيو/2020 - 06:22 م
حسن شاكوش
حسن شاكوش
أماني سلام
احتفل مطرب المهرجانات حسن شاكوش، على خطوبته اليوم الأحد على فتاة من خارج الوسط الفني وذلك في حفل زفاف اقتصر على الأهل والأصدقاء المقربين في ظل انتشار فيروس كورونا.

يذكر أن حسن شاكوش، وعمر كمال، طرحوا مؤخرًا مهرجان جديد بعنوان "شكولاتة سايحة جوة كريمة"، وحقق المهرجان نجاحًا كبيرًا بعد طرحه، وتصدره تريندات مواقع التواصل الأجتماعي.


وتقول كلمات الأغنية "أنا عاوزك بس في كلمتين.. إحنا اتقابلنا من يومين.. مش فاكر اتقابلنا فين.. والأمارة ضحكتيلي.. أموت أنا في غزل البنات.. والغمازات لما تبان بتجننيني.. يابت قلبي فيكي داب.. سامع سكات.. محتاج لحد يطمني".
شاهد.. أول صور من حفل خطوبة حسن شاكوش

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