التعليم تكشف حقيقة إقامة دور ثالث لامتحانات الثانوية العامة (فيديو)

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه سيتم السماح بدخول الطالب في الدور الثاني بالدرجة الفعلية لمن يثبت عدم سلامته الصحية بناء على التقرير الطبي.





وأوضح "شوقي"، خلال مؤتمر صحفي للكشف عن إجراءات امتحانات الثانوية العامة، أنه في حالة الاشتباه في الطالب أثناء انعقاد لجنة الامتحان يعرض الأمر على المسئول الصحي مع المحافظة على حقوقه في الامتحان، لافتًا إلى أنه يتم توفير طبيب أو مسئول طبي في كل لجنة.





وأضاف أن أي طالب يتعرض لظروف صحية سواء عزل صحي أو إصابة يكون الدور الثاني له محاولة أولى، وإذا رسب يكون له دور ثالث، معلقًا: "كأننا عملنا دور ثالث لمن يتعرض لأسباب قهرية، وليس متاح لكل الطلاب".







