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التعليم تكشف حقيقة إقامة دور ثالث لامتحانات الثانوية العامة (فيديو)

الأحد 07/يونيو/2020 - 06:02 م
الدكتور طارق شوقي - وزير التربية والتعليم
الدكتور طارق شوقي - وزير التربية والتعليم
أمنية فوزي
قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه سيتم السماح بدخول الطالب في الدور الثاني بالدرجة الفعلية لمن يثبت عدم سلامته الصحية بناء على التقرير الطبي.

وأوضح "شوقي"، خلال مؤتمر صحفي للكشف عن إجراءات امتحانات الثانوية العامة، أنه في حالة الاشتباه في الطالب أثناء انعقاد لجنة الامتحان يعرض الأمر على المسئول الصحي مع المحافظة على حقوقه في الامتحان، لافتًا إلى أنه يتم توفير طبيب أو مسئول طبي في كل لجنة.

وأضاف أن أي طالب يتعرض لظروف صحية سواء عزل صحي أو إصابة يكون الدور الثاني له محاولة أولى، وإذا رسب يكون له دور ثالث، معلقًا: "كأننا عملنا دور ثالث لمن يتعرض لأسباب قهرية، وليس متاح لكل الطلاب".


وكانت قد أعلنت وزارة التربية والتعليم عّن عدة إجراءات وهي: 
- تعقد امتحانات الثانوية العامة يوم 21 يونيو 2020، بدلا من 7 يونيو 2020، بعد التأكد من اكتمال كافة إجراءات التعقيم وتطهير اللجان قبل بدء الامتحانات.
- سيتم توفير الكواشف الحرارية وتوزيع كمامات على الطلاب قبل دخول اللجان الامتحانية.
- تم زيادة عدد المقرات الامتحانية للطلاب على أن يكون داخل كل لجنة فرعية بحد أقصى 14 طالبًا للحفاظ على المسافات الآمنة بين الطلاب.
- تعقد امتحانات الثانوية العامة بدءًا من الساعة 10 صباحًا.
- سيتم تنظيم دخول الطلاب إلى اللجان الامتحانية في طابور على أن يكون هناك مسافة بين كل طالب تقدر بـ2 متر.
- سيتم إجراء المسح الحراري لجميع الطلاب قبل دخول مقرات اللجان الامتحانية وتوزيع الكمامات.
- سيتم تعقيم لجان سير الامتحانات بصفة يومية بعد انتهاء الفترة الزمنية المخصصة للامتحان.
- التحرك للأدوار الساعة 8:30 صباحًا وفقًا للوحات إرشادية والملاحظ يتأكد من ارتداء الكمامة وتعقيم اليدين.
- في حالة عدم الملائمة الصحية وارتفاع درجة الحرارة سيتم طلب سيارة الإسعاف للطالب داخل اللجان الامتحانية والتحرك للمستشفى المختص وإثبات ذلك في تقرير رسمي ويثبت في محضر اللجنة ويتم تأجيل الامتحان له للدور الثاني بنفس الدرجة الفعلية.
- تأجيل الامتحان للطلاب إلى الدور الثاني في حال وجود لجنة سير الامتحان في منطقة حجر صحي في أي منطقة في مصر بنفس الدرجة الفعلية.
- في حالة حدوث اشتباه لأحد الطلاب أثناء سير الامتحان يعرض الأمر على المسؤول الصحي لتحديد خروجه أو بقائه، وفي حالة الخروج ينقل بسيارة إسعاف لتحديد حصول الطالب على الدرجة الفعلية وفقًا لتقرير المستشفى.
- الطالب الذي سيتأخر عن الحضور لمقر اللجنة الامتحانية حتى الساعة 9 صباحًا يعتبر غائب لأنه يجب أن يكون هناك وقت كافي للكشف عن المحمول وإتمام إجراءات التعقيم.
- الطالب الذي سيغيب عن أداء الامتحان نظرًا لظروف قهرية مثل "تواجده في الحجر الصحي- إصابة" سيتم تأجيل له الامتحان للدور الثاني بنفس درجة امتحان الدور الأول، ويسمح لهم في حالة الرسوب في مادة أو مادتين في دخول دور ثاني يحدد موعده لاحقًا
- هناك تعاون وثيق مع وزارة الصحة والداخلية والتنمية المحلية خلال فترة عقد الامتحانات.
- يستطيع الطالب أو أولياء الأمور الذين يخشون دخول الامتحان هذا العام طلب تأجيل عقد الامتحان للطالب للعام المقبل على أن يعامل معاملة أداء الامتحان للمرة الأولى.
- مدارس STEM تخضع لكل إجراءات الثانوية العامة وسيتم تطبيق كافة الإجراءات عليهم أيضًا. 
- سيستمر التشعيب الحالي لطلبة الصف الثاني الثانوي للعام المقبل، وذلك نظرًا للظروف الاستثنائية التي نمر بها حاليًا.

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الكلمات المفتاحية

لجنة طالب امتحانات الثانوية العامة الفجر التعليم

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