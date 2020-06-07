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عودة 90 طبيبًا للعمل بوحدات الرعاية الأساسية بقرى محافظة قنا

الأحد 07/يونيو/2020 - 05:59 م
بوابة الفجر
بسام عبدالحميد
صرح اللواء أشرف الداودي محافظ قنا أنه سيتم زيادة عدد الوحدات الصحية التي تعمل بنظام الـ24 ساعة من 24 وحدة إلى 45 وحدة صحية بقري المحافظة.

وأوضح أن ذلك من أجل تقديم الخدمة الطبية للمواطنين علي مدار الساعة وبأماكن قريبة من محال إقامتهم وتخفيفا لحدة الزحام على المستشفيات، وذلك في اطار المتابعة المستمرة لاحتياجات ومتطلبات المواطنين وتخفيفا عليهم في ظل الظروف الراهنة لازمة فيروس كورونا المستجد.

وأشار الدكتور رمضان الخطيب، وكيل وزارة الصحة، خلال اللقاء الى انه سيتم عودة حوالي 90 طبيب من الاطباء المقيمين بالمستشفيات العامة والمركزية داخل المحافظة وخارجها والذين تخطوا مدة 5 سنوات في نيابتهم للعمل بوحدات الرعاية الاساسية بقري المحافظة، وذلك طبقا للتوجيهات الواردة من وزارة الصحة والسكان وتنفيذا للقانون والتعليمات.

ووجه محافظ قنا تعليماته لوكيل وزارة الصحة توزيع الاطباء علي وحدات الرعاية الأساسية طبقا للاحتياجات الفعلية ومراعاة محل الاقامة للأطباء توفيرًا للوقت والجهد، مقدما الشكر لكافة الأطباء والعاملين بالمجال الصحي علي ما يقدمونه من تضحيات في خدمة المواطن ومواجهة أزمة فيروس كورونا المستجد.

جاء ذلك خلال لقائه بمقر مديرية الصحة بمدينة قنا عدد من الاطباء المقيمين بالمستشفيات العامة والمركزية والنوعية لمناقشة الية عودتهم للعمل بوحدات الرعاية الاساسية، بحضور الدكتور حازم عمر نائب المحافظ والدكتور رمضان الخطيب وكيل وزارة الصحة والدكتورة ايناس محمد مدير الرعاية الاساسية بمديرية الصحة.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء السبت، خروج 380 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 8538 حالة حتى الآن.

من جهته، قال مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، إن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 9603 حالة، من ضمنهم الـ 8538 متعافيًا.

وأكد متحدث الوزارة، في بيان صحفي، تسجيل 1497 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 32 حالة جديدة.

وأوضح أن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

ولفت إلى أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.

وأشار إلى أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم السبت، هو 32612 حالة من ضمنهم 8538 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1198 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان، رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، فضلًا عن تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.

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