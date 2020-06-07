مسلسل ليه لا الحلقة 4.. مواعيد العرض والقنوات الناقلة

مسلسل ليه لا الحلقة 4.. ننشر لكم في السطور التالية مواعيد العرض والقنوات الناقلة، لمشاهدة الحلقة الرابعة من مسلسل ليله لا بطولة الفنانة أمينة خليل.

ويبحث المشاهدين عن سبب عدم عرض الحلقة 4 من مسلسل ليه لا، وتبين أن المسلسل لم يتم عرضه لأن مواعيد عرضه لا تستمر طوال أيام الأسبوع.





ومسلسل ليه لا الحلقة 4 يتم عرضه أيام الخميس والجمعة والسبت، في تمام الساعة الواحدة صباحًا 1:00 ص، وتبلغ عددحلقات المسلسل حوالي 15 حلقة فقط.





مسلسل ليه لا الحلقة 4





لقد تم عرض 3 حلقات من مسلسل ليه لا والمشاهدين بنتظرون موعد عرض الحلقة الرابعة، حيث لا قى المسلسل منذ بداية عرضه وحتى الان جاحا كبيرا، كما عبرت الفنانة أمينة خليل عن سعادتها الكبيرة بردود فعل الجماهير منذ بداية عرض أولى حلقات المسلسل.





ومسلسل "ليه لا" الحلقة 4 من بطولة أمينة خليل، وهالة صدقي، وشيرين رضا ومحمد الشرنوبي، ومريم الخشت، وهاني عادل وعمر السعيد، وناردين فرج. من إخراج مريم أبو عوف، وإنتاج E producers عبد الله أبو الفتوح.