البورصة تربح 17.3 مليار جنيه بختام أولي جلسات الأسبوع





أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي لكافة المؤشرات، مدفوعة بمبيعات المصريين ، ولاتزال المحفزات الخارجية و الداخلية على صعيد الاقتصاد و ايجاد علاج لحالات الاصابة الحرجة بكورونا ببلازما المتعافين و الفتح الجزئى للاقتصاد و الانفاق على قرض بقيمة 5.2 مليار دولار من صندوق النقد الدولى يعطى اشارات ايجابية بدعم الاقتصاد و سوق المال لمواجهة تداعيات فيروس كورونا.





وربح رأس المال السوقى للبورصة بنحو 17.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 585.474 مليار جنيه.

وقفز المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 4.59% ليغلق عند مستوى 11108 نقطة، كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 3.09% ليغلق عند مستوى 1259 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 3.31% ليغلق عند مستوى 2028 نقطة.





وسجلت البورصة اليوم تداولات بحوالي 1.3 مليار جنيه وأحجام تداول بقيمة 493 مليون جنيه عبر تنفيذ 45.9 ألف عملية بيع وشراء، جيث تم التداول علي 176 شركة ارتفع منها نحو 145 شركة وانخفض 13 شركة واستقر نحو 18 شركة.





ومالت تعاملات المصريين بالبورصة المصرية نحو الشراء وسجلو مشتريات قيمتها 1.7 مليار جنيه ، بنسبة إستحواذ 57.7% ، فيما مالت تعاملات الأجانب والعرب ناحية البيع بنحو 1.5 مليار جنيه و 183.1 مليون جنيه وبنسب إستحواذ36.8% و5.5% علي التوالي .



