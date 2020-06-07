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بدء الاختبارات الإلكترونية لطلاب النقل بـ"تجارة" الإسكندرية
الأحد 07/يونيو/2020 - 02:03 م
قال الدكتور السيد الصيفي، عميد كلية التجارة جامعة الإسكندرية: أن الاختبار الإلكتروني لطلاب الكلية، يتم على فترتين ومدة الاختبار 4 ساعات والأمر متروك لأستاذ المادة، إما يكون الاختبار كاملا 4 ساعات أو يقوم بتجزئة الاختبار إلى اختبار موضوعي عبارة عن حالة دراسية وعليها مجموعة من أسئلة الاختيار المتعدد ويعطي زمن لهذا الاختبار مدته ساعتين أو أكثر والسؤال المقالي يعطيه زمنا قدره ساعتين أو اقل.
وبدأت، اليوم الأحد، الإختبارات الإلكترونية لطلاب سنوات النقل الثلاث بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وذلك حسب الجدول المعلن من قبل إدارة الكلية للطلاب، بعد إجراء امتحانات تجريبية للتأكد من عدم وجود مشاكل تقنيه وفنية في أثناء الامتحانات الرسمية.
وطالب "الصيفي" في بيان اليوم الأحد، بلطلاب بالدخول على المنصة قبل وقت الاختبار حتى يقوم فريق الدعم الفني بالتدخل لحل المشاكل إذا وجدت.
وكانت طرحت كلية التجارة جامعة الإسكندرية، مناهج الفرق الدراسية كافة على الصفحة الرسمية للكلية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بالإضافة إلى تدشين قناه على اليوتيوب باسم الكلية تحتوى على شرح مصور بالفيديو لكل مادة.
خروج 380 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي
وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس السبت، عن خروج 380 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 8538 حالة حتى اليوم.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 9603 حالة، من ضمنهم الـ 8538 متعافيًا.
تسجيل 1497 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس ووفاة 32
وأضاف أنه تم تسجيل 1497 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 32 حالة جديدة.
وقال: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات
وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.
إجمالي عدد المصابين بكورونا في مصر بلغ 32612 حالة و1198 وفاة
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس السبت، هو 32612 حالة من ضمنهم 8538 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1198 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.
كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".
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