بدء الاختبارات الإلكترونية لطلاب النقل بـ"تجارة" الإسكندرية

قال الدكتور السيد الصيفي، عميد كلية التجارة جامعة الإسكندرية: أن الاختبار الإلكتروني لطلاب الكلية، يتم على فترتين ومدة الاختبار 4 ساعات والأمر متروك لأستاذ المادة، إما يكون الاختبار كاملا 4 ساعات أو يقوم بتجزئة الاختبار إلى اختبار موضوعي عبارة عن حالة دراسية وعليها مجموعة من أسئلة الاختيار المتعدد ويعطي زمن لهذا الاختبار مدته ساعتين أو أكثر والسؤال المقالي يعطيه زمنا قدره ساعتين أو اقل.







وبدأت، اليوم الأحد، الإختبارات الإلكترونية لطلاب سنوات النقل الثلاث بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وذلك حسب الجدول المعلن من قبل إدارة الكلية للطلاب، بعد إجراء امتحانات تجريبية للتأكد من عدم وجود مشاكل تقنيه وفنية في أثناء الامتحانات الرسمية.

وطالب " الصيفي" في بيان اليوم الأحد، بلطلاب بالدخول على المنصة قبل وقت الاختبار حتى يقوم فريق الدعم الفني بالتدخل لحل المشاكل إذا وجدت.

وكانت طرحت كلية التجارة جامعة الإسكندرية، مناهج الفرق الدراسية كافة على الصفحة الرسمية للكلية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بالإضافة إلى تدشين قناه على اليوتيوب باسم الكلية تحتوى على شرح مصور بالفيديو لكل مادة.