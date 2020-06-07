155 ألفا و243 كشاف إنارة لشوارع وميادين الدقهلية (صور)

تشهد محافظة الدقهلية، أعمالا مكثفة لرفع كفائة الشوارع وتطوير الميادين علي مستوي المحافظة.





وشن قسم الإنارة والمرافق بجميع الوحدات المحلية، على مستوى المحافظة، حملات موسعة للكشف على أعمدة الإنارة، وتغير الكشافات وصيانتها، في إطار رفع المنظومة، والعودة بالدقهلية وخاصة مدينة المنصورة عروسا للدلتا، كسابق عهدها.





وفي السياق ذاته، تسلم الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، الدفعة الرابعة من كشافات الليد 150 وات، لإنارة الشوارع والميادين بمراكز ومدن المحافظة بكشافات الليد 150 وات و100 وات و3 مراحل تم خلالها توريد 155 ألفا و243 كشافا تم توزيعهم على جميع المراكز والمدن والأحياء.





وجاء ذلك في إطار تكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، وتوجيهات اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية بضرورة تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بالمحافظات.



