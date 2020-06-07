Advertisements

155 ألفا و243 كشاف إنارة لشوارع وميادين الدقهلية (صور)

الأحد 07/يونيو/2020 - 01:57 م
بوابة الفجر
محمد كشك
تشهد محافظة الدقهلية، أعمالا مكثفة لرفع كفائة الشوارع وتطوير الميادين علي مستوي المحافظة.

وشن قسم الإنارة والمرافق بجميع الوحدات المحلية، على مستوى المحافظة، حملات موسعة للكشف على أعمدة الإنارة، وتغير الكشافات وصيانتها، في إطار رفع المنظومة، والعودة بالدقهلية وخاصة مدينة المنصورة عروسا للدلتا، كسابق عهدها.

وفي السياق ذاته، تسلم الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، الدفعة الرابعة من كشافات الليد 150 وات، لإنارة الشوارع والميادين بمراكز ومدن المحافظة بكشافات الليد 150 وات و100 وات و3 مراحل تم خلالها توريد 155 ألفا و243 كشافا تم توزيعهم على جميع المراكز والمدن والأحياء.

وجاء ذلك في إطار تكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، وتوجيهات اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية بضرورة تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بالمحافظات.

خروج 380 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي

وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس السبت، عن خروج 380 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 8538 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 9603 حالة، من ضمنهم الـ 8538 متعافيًا.

تسجيل 1497 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس ووفاة 32 

وأضاف أنه تم تسجيل 1497 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 32 حالة جديدة.

وقال: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات

وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.

إجمالي عدد المصابين بكورونا في مصر بلغ  32612 حالة و1198 وفاة

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس السبت، هو 32612 حالة من ضمنهم 8538 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1198 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.

كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".
155 ألفا و243 كشاف إنارة لشوارع وميادين الدقهلية (صور)
155 ألفا و243 كشاف إنارة لشوارع وميادين الدقهلية (صور)
155 ألفا و243 كشاف إنارة لشوارع وميادين الدقهلية (صور)
155 ألفا و243 كشاف إنارة لشوارع وميادين الدقهلية (صور)
155 ألفا و243 كشاف إنارة لشوارع وميادين الدقهلية (صور)
155 ألفا و243 كشاف إنارة لشوارع وميادين الدقهلية (صور)

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

كورونا كشاف إنارة فيروس كورونا فيروس كورنا تباعد اجتماعي إنارة الشوارع

أخبار تهمك

عاجل.. "الصحة" تعلن سحب عقار من بروتوكول العلاج لمصابي كورونا

منذ يوم

بارقة أمل للحالات الحرجة.. خطوات تبرع متعافي كورونا بالبلازما

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. تعرف على حقيقة إصابة هاني شاكر بفيروس كورونا

منذ حوالي 16 ساعة

رئيس الوزراء يستعرض الاشتراطات الفنية لتصنيع الكمامات القماش

منذ حوالي 4 ساعات

مكتشف فيروس "ميرس" يزف بشرة خير بشأن الموجة الثانية لكورونا (فيديو)

منذ يوم

عاجل .. وزارة الصناعة تعلن الطريقة الصحيحة لغسل واستخدام الكمامة القماش

منذ حوالي 19 ساعة

الزمالك في طريقه لحسم صفقتين من العيار الثقيل

منذ 42 دقيقة

عاجل.. "الفجر الفني" يكشف تفاصيل إصابة كريم قاسم بـ"كورونا"

منذ حوالي 12 ساعة

قرار مجلس الوزراء يحسم مصير الدوري المصري

منذ حوالي 21 ساعة

مستشار الأهلي السابق يرد بقوة على مرتضى منصور

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. الموت يفجع عفاف شعيب

منذ حوالي 17 ساعة

أسامة كمال يفتح النار على المستشفيات الخاصة ومستغلي أزمة كورونا

منذ ساعة و 11 دقيقة

مين معايا؟.. عمرو أديب يتعرض لموقف محرج على الهواء

منذ حوالي 6 ساعات

غرق مذيع شهير في البحر.. التفاصيل الكاملة

منذ يوم

طبيب أمراض صدرية يزف بشرى بشأن إصابات كورونا (فيديو)

منذ يوم

بالفيديو | كريم قاسم يشارك تجربته مع فيروس كورونا بعنوان #الكورونا_مش_عيب

منذ أقل من ساعتين
ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:43 ص

مين معايا؟.. عمرو أديب يتعرض لموقف محرج على الهواء

أسامة كمال يفتح النار على المستشفيات الخاصة ومستغلي أزمة كورونا

01:32 م

بالفيديو | كريم قاسم يشارك تجربته مع فيروس كورونا بعنوان #الكورونا_مش_عيب

12:45 م

مستشار الأهلي السابق يرد بقوة على مرتضى منصور

12:46 م

بارقة أمل للحالات الحرجة.. خطوات تبرع متعافي كورونا بالبلازما

11:10 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الشعب الجمهورى يلعب على خلو مساحة المعارضة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: من وزيرة الصحة للأطباء المستقيلين إلى شعب تهاون بالفيروس وعيكم مشكور

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: دروس جينيفر لوبيز للنجاح والجمال بعد الخمسين