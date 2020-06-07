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الزمالك في طريقه لحسم صفقتين من العيار الثقيل

الأحد 07/يونيو/2020 - 02:00 م
اري بابل
اري بابل
حسام مجدي
اقترب نادي الزمالك من إنهاء التعاقد في الفترة المقبلة مع صفقتين مفاجأة للجميع خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة لتدعيم صفوف الفريق استعدادا للموسم القادم.

وأكدت العديد من التقارير الصحفية أن نادي الزمالك اقترب بشدة من ضم آري بابل مهاجم نادي أول أغسطس الأنجولي في الفترة المقبلة بعد أن توصل الطرفان إلى اتفاق ولكن يتبقى بعض التفاصيل البسيطة قبل الإعلان الرسمي.

كما أشارت التقارير إلى أن الزمالك اقترب أيضا من الحصول على توقيع حمزة المثلوثي نجم نادي الإفريقي التونسي ولكن يتبقى اقناع اللاعب بالعرض الذي قدمه له الأبيض.

وينتظر نادي الزمالك فقط إعلان موقف الاتحاد المصري لكرة القدم من عدد اللاعبين الأجانب في فرق الدوري المصري الممتاز بالموسم القادم قبل أن ينهي الاتفاق بشكل رسمي مع المثلوثي وآري بابل.

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وفي سياق منفصل، كشفت تقارير صحفية مغربية وجود مفاوضات من جانب نادي الوحدة السعودي، لضم أحد نجوم نادي الزمالك، خلال سوق الانتقالات الصيفية.

ووفقاً لموقع le360 المغربي، فإن نادي الوحدة يريد التعاقد مع الجناح المغربي "محمد أوناجم" نجم نادي الزمالك.

وأشار الموقع، أن مسئولي الوحدة يتابعون وضعية اللاعب داخل القلعة البيضاء، حيث يسعى الزمالك لضم لاعب أجنبي جديد.

ومع اقتراب ضم الأنجولي "آري بابل" لصفوف القلعة البيضاء، يبقى أوناجم من أبرز المرشحين لمغادرة الفريق.

وتواصل ممثلو النادي السعودي مع أوناجم، لمعرفة رغبته في الرحيل عن الزمالك، ودراسة موقفه مع الفريق عبر وكيل أعماله، إذا قررت إدارة الزمالك الإستغناء عنه.

وقاد اللاعب الزمالك للحصول على لقبي كأس السوبر المصري وكأس السوبر الأفريقي على حساب الأهلي والترجي التونسي على الترتيب.

وانضم اللاعب مطلع الموسم الجاري من نادي الوداد المغربي، وهو رابع أجانب الزمالك، بعد مواطنه أشرف بن شرقي والتونسي فرجاني ساسي والكونغولي كابونجو كاسونجو.




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رياضة الصفوف الزمالك الإنتقالات الصيفية اصل آري بابل

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