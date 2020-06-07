كفرالشيخ تخصص خط طوارئ لتلقي شكاوى كورونا

خصصت مديرية الصحة في كفر الشيخ، رقم طوارئ 0623444727 للرد على جميع استفسارات المواطنين بالمحافظة بشأن فيروس كورونا، وتلقي البلاغات، بما يسهم في سرعة التواصل مع المواطنين وخدمة المرضى وتقديم خدمة جيدة.





و قالت الدكتورة سوسن سلام، وكيلة وزارة الصحة بكفرالشيخ: إن الخط يهدف توفير العلاج المطلوب للمواطنين الذين سيتم عزلهم منزليًا، عن طريق الآلية الميسرة التي بدأت وزارة الصحة في تطبيقها.





وشددت على أهمية تفعيل أقصى طاقة للمستشفيات والتنسيق مع الأطقم الطبية لاستيعاب جميع الحالات التى تستدعى حالتها الدخول إلى المستشفيات والعلاج بها.



