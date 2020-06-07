نجم باريس سان جيرمان: هذه وجهة كافاني المقبلة

كشف لاعب الوسط الإسباني "أندير هيريرا" لاعب نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، الوجهة المقبلة لزميله الأوروجواياني "إيدينسون كافاني" خلال الميركاتو الصيفي.





وينتهي عقد كافاني مع النادي الباريسي بنهاية الموسم الجاري، ولم يجدد عقده حتى الآن، ليصبح من حقه الانضمام لأي فريق دون مقابل، بمجرد فتح سوق الانتقالات الصيفية.





وألمح نجم مانشستر يونايتد السابق لرغبة كافاني في اللعب في الدوري الإسباني، في ظل وجود اهتمام قوي من أتليتيكو مدريد بخدماته.





وقال هيريرا في تصريحات لصحيفة "آس" الإسبانية: "أعلم أن كافاني يريد اللعب في إسبانيا".





وتابع: "هو يحب الدوري الإسباني بالإضافة إلي حبه للبلد، لقد أخبرني بذلك كثيراً.





وأضاف: "ومع ذلك، بمجرد أن غادرنا باريس عقب إلغاء الموسم، لم نتحدث حول الأمر مطلقاً".





وارتبط اللاعب بالانتقال لنادي أتليتيكو مدريد منذ يناير الماضي، وقد تتم الصفقة خلال الصيف المقبل.





كما يريد ناديي إنتر ميلان ونابولي، فريقه السابق، في ضمه خلال الميركاتو الصيفي المقبل.





وسجل اللاعب 200 هدفاً خلال 300 مباراة له مع باريس سان جيرمان، الذي انضم له في صيف عام 2013 قادماً من نابولي.



