Advertisements

ارتفاع جديد لسعر الدولار بـ8 بنوك.. وأعلى سعر في البنوك الخاصة

الأحد 07/يونيو/2020 - 12:49 م
بوابة الفجر
ارتفع سعر الدولار الأمريكى اليوم الأحد 7-6-2020 أمام الجنيه المصرى، في عدد من البنوك العاملة في مصر بقيمة قرشي، ليسجل متوسط سعره فى البنك الأهلى 16.15 جنيه للشراء، 16.25 جنيه للبيع، وجاءت الأسعار كالتالى:

سجل سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى 16.15 جنيه للشراء مقابل سعره صباحا 16.13 جنيه بارتفاع قدرة قرشين، و16.25 جنيه للبيع مقابل 16.23 جنيه بارتفاع قدرة قرشين، بينما سجل سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى 16.14 جنيه للشراء، 16.24 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار فى بنك مصر16.15 جنيه للشراء ، و16.25 جنيه للبيع، كما سجل سعر الدولار فى بنك القاهرة نحو 16.17 جنيه للشراء، و16.27 جنيه للبيع، فيما سجل سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى نحو 16.17 جنيه للشراء، و16.27 جنيه للبيع 

وسجل سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib نحو16.17 جنيه للشراء و16.27 جنيه للبيع، بينما سجل سعر الدولار فى بنك الإسكندرية نحو 16.17 جنيه للشراء، و16.27 جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار فى بنك عودة نحو 16.17 جنيه للشراء، و16.27 جنيه للبيع.
 
 

أخبار تهمك

مين معايا؟.. عمرو أديب يتعرض لموقف محرج على الهواء

منذ حوالي 5 ساعات

بارقة أمل للحالات الحرجة.. خطوات تبرع متعافي كورونا بالبلازما

منذ ساعتين و 6 دقيقة

عروض بالجملة لرحيل صالح جمعة عن الأهلي

منذ أقل من ساعة

عاجل.. تعرف على حقيقة إصابة هاني شاكر بفيروس كورونا

منذ حوالي 14 ساعة

قرار مجلس الوزراء يحسم مصير الدوري المصري

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. "الفجر الفني" يكشف تفاصيل إصابة كريم قاسم بـ"كورونا"

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. الموت يفجع عفاف شعيب

منذ حوالي 16 ساعة

لهذا السبب.. برشلونة قد يبتعد عن لاوتارو مارتينيز

منذ أقل من ساعتين

رئيس الوزراء يستعرض الاشتراطات الفنية لتصنيع الكمامات القماش

منذ ساعتين و 41 دقيقة

مكتشف فيروس "ميرس" يزف بشرة خير بشأن الموجة الثانية لكورونا (فيديو)

منذ يوم

عاجل .. وزارة الصناعة تعلن الطريقة الصحيحة لغسل واستخدام الكمامة القماش

منذ حوالي 17 ساعة

طبيب أمراض صدرية يزف بشرى بشأن إصابات كورونا (فيديو)

منذ يوم

بالفيديو | كريم قاسم يشارك تجربته مع فيروس كورونا بعنوان #الكورونا_مش_عيب

منذ نصف ساعة

عاجل.. "الصحة" تعلن سحب عقار من بروتوكول العلاج لمصابي كورونا

منذ حوالي 22 ساعة

غرق مذيع شهير في البحر.. التفاصيل الكاملة

منذ يوم

مستشار الأهلي السابق يرد بقوة على مرتضى منصور

منذ نصف ساعة
ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:43 ص

مين معايا؟.. عمرو أديب يتعرض لموقف محرج على الهواء

بالفيديو | كريم قاسم يشارك تجربته مع فيروس كورونا بعنوان #الكورونا_مش_عيب

12:45 م

مستشار الأهلي السابق يرد بقوة على مرتضى منصور

12:46 م

بارقة أمل للحالات الحرجة.. خطوات تبرع متعافي كورونا بالبلازما

11:10 ص

رئيس الوزراء يستعرض الاشتراطات الفنية لتصنيع الكمامات القماش

10:35 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الشعب الجمهورى يلعب على خلو مساحة المعارضة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: من وزيرة الصحة للأطباء المستقيلين إلى شعب تهاون بالفيروس وعيكم مشكور

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: دروس جينيفر لوبيز للنجاح والجمال بعد الخمسين