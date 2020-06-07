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ارتفاع جديد لسعر الدولار بـ8 بنوك.. وأعلى سعر في البنوك الخاصة
الأحد 07/يونيو/2020 - 12:49 م
ارتفع سعر الدولار الأمريكى اليوم الأحد 7-6-2020 أمام الجنيه المصرى، في عدد من البنوك العاملة في مصر بقيمة قرشي، ليسجل متوسط سعره فى البنك الأهلى 16.15 جنيه للشراء، 16.25 جنيه للبيع، وجاءت الأسعار كالتالى:
سجل سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى 16.15 جنيه للشراء مقابل سعره صباحا 16.13 جنيه بارتفاع قدرة قرشين، و16.25 جنيه للبيع مقابل 16.23 جنيه بارتفاع قدرة قرشين، بينما سجل سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى 16.14 جنيه للشراء، 16.24 جنيه للبيع.
سجل سعر الدولار فى بنك مصر16.15 جنيه للشراء ، و16.25 جنيه للبيع، كما سجل سعر الدولار فى بنك القاهرة نحو 16.17 جنيه للشراء، و16.27 جنيه للبيع، فيما سجل سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى نحو 16.17 جنيه للشراء، و16.27 جنيه للبيع
وسجل سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib نحو16.17 جنيه للشراء و16.27 جنيه للبيع، بينما سجل سعر الدولار فى بنك الإسكندرية نحو 16.17 جنيه للشراء، و16.27 جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار فى بنك عودة نحو 16.17 جنيه للشراء، و16.27 جنيه للبيع.