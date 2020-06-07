تشريعية البرلمان توافق على موازنة وزارة العدل

أعلنت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة النائب نبيل الجمل، وكيل اللجنة، خلال اجتماعها اليوم الأحد، موافقتها على مشروع موازنة الديوان العام لوزارة العدل للسنة المالية 2020-2021، بإجمالي اعتمادات مالية مخصصة للباب الأول، 109 ملايين و200 ألف جنيه.





كما بلغت إجمالي مخصصات الباب الثاني 80 مليون جنيه، منها 50 ألف جنيه للجنة فض المنازعات، و500 ألف جنيه مخصصة للجنة إدارة أموال جماعة الإخوان الإرهابية،فيما بلغت جملة الباب الرابع بموازنة ديوان عام وزارة العدل 225 مليون جنيه، منها 5 مليون للرعاية الصحية والاجتماعية.





ويستأنف مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبدالعال رئيس البرلمان، غدًا الأحد، جلساته العامة ولمدة يومين متتالين، لأخذ الرأي النهائي واستكمال مناقشة عدد من مشروعات القوانين، وذلك بعد إجراءات التعقيم الكامل لكل قاعات ومباني المجلس بعد تأكد إصابة 7 من النواب بفيروس الكورونا، ومن المقرر أن يأخذ مجلس النواب في جلسته، غدًا، الرأي النهائي علي 6 من مشروعات القوانين وهم:





1- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية والقانون الصادر به رقم 93 لسنة 2000، والمتضمن في التقرير التكميلي للجنة المشتركة من لجنة الشؤون الاقتصادية ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية.





2- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 152 لسنة 1980 بإنشاء الهيئة القومية لسكك حديد مصر.









3- مشروع قانون بشأن تنظيم أماكن وساحات انتظار السيارات.





4- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القـانون رقـم 137 لسـنة 1958 في شأن الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية.









5- مشروع قانون بتعـديل بعض أحكام القـانون رقـم 109 لسـنة 1971 في شأن هيئة الشرطة.









6- مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم البعثات والمنح والإجازات الدراسية.



