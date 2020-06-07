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رينيه فايلر يخطط للعودة إلى سويسرا

الأحد 07/يونيو/2020 - 12:44 م
فايلر
فايلر
محمد الصو
حرص السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على التواصل مع السفارة السويسرية، من أجل الترتيب لعودته إلى بلاده.

ويأتي تواصل فايلر، مع سفارة بلاد بالقاهرة لمتابعة حركة الطيران وموعد استئنافها خلال الفترة المقبلة حتى يتمكن من السفر لزيارة أسرته والتحدث مع زوجته بشأن مسألة التجديد للقلعة الحمراء.

ومن المنتظر أن تعود حركة الطيران تدريجياً بعد منتصف يونيو الجاري، بعدما توقفت بسبب جائحة كورونا طوال الأشهر الماضية.

ومنح مجلس النادي الأهلي، الضوء الأخضر إلى المدير الفني للرحيل إلى بلاده وقضاء إجازة لمدة 3 أيام للإطمئنان على إسرته، عقب فتح خطوط المجال الجوي.

ويعيش العالم حاليًا حالة من الركود في كل شئ سواء بالأنشطة الرياضية أو خلافها بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، ما أدى إلى غلق جميع المطارات.

ولم يغادر فايلر، إلى بلاده منذ ما يقرب من ثلاثة أشهر بسبب انتشار الأزمة الصعبة في الوقت الحالي، على أن يسافر عقب عودة الحياة إلى طبيعتها.

ويأتي سفر فايلر، من أجل الاطمئنان على إسرته، بالإضافة إلى الحصول على رأيهم حول الاستمرار داخل القلعة الحمراء وتجديد عقده.

وفتح النادي الأهلي، خط المفاوضات مع المدرب السويسري من أجل الاستمرار على رأس القيادة الفنية وتجديد عقده لفترة أخرى.

وظهر فايلر مع النادي الأهلي بشكل مميز جدًا منذ توليه المسئولية الفنية، ونجح في تصدر جدول الترتيب بدون تلقي أي هزائم حتى مرور 16 جولة، بالإضافة إلى التأهل لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

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