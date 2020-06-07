Advertisements

ضبط 177 قطعة سلاح و223 قضية مخدرات خلال 24 ساعة

الأحد 07/يونيو/2020 - 12:42 م
وزارة الداخلية
وزارة الداخلية
هبة عبد الحفيظ
كثفت أجهزة وزارة الداخلية، حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن، حيث تمكنت من ضبط 177 قطعة سلاح ناري، و223 قضية مخدرات، وتنفيذ 75426 حكما قضائيا متنوعا.

وأسفرت جهود الحملات خلال 24 ساعة، في مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء، عن ضبط 177 قطعة سلاح ناري، بحوزة 155 متهما، وذلك على النحو التالي:

ضبط 16 بندقة آلية، 30 بندقية خرطوش، 12 طبنجة، 119  فردا محلي الصنع، 218 طلقة مختلفة الأعيرة، 191 قطعة سلاح أبيض.

وفي مجال تنفيذ الأحكام، تم تنفيذ 57426 حكما قضائيا متنوعا، وذلك على النحو التالي:
 
330 حكم جناية، 22032 حكم حبس جزئي، 4143 حكم حبس مستأنف، 38028 حكم غرامة، 10902 حكم مخالفة.

واستطاعت في مجال القبض على التشكيلات العصابية، ضبط 4 تشكيلات عصابية ضمت 12 متهما، ارتكبوا 4 حوادث سرقة.

وفيما يتعلق بقضايا المخدرات، تم ضبط 223 قضايا مخدرات بحوزة 104 متهمين، ضُبط خلالها الآتي:
 
كمية من مخدر الحشيش وزنت 822.3 كيلو جرام، كمية من مخدر البانجو وزنت كيلو جرام، كمية من مخدر الهيروين وزنت 838 جراما، كمية من مخدر الشابو وزنت 50 جراما، كمية من مخدر الفودو وزنت 35 جراما، كمية من مخدر الأستروكس وزنت 1.15 جراما، و849 قرصا مخدرا.

وفي مجال ضبط المتهمين والمراقبين الهاربين، نجحت القوات في ضبط 49 متهما، وفي مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة، ضبط 25 متهما لممارستهم أعمال البلطجة.

وتمكنت الحملات في مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة، من ضبط 217 دراجة نارية مخالفة، وفي مجال إعادة المركبات المُبلغ بسرقتها، تم إعادة سيارة، إلى جانب ضبط 23404 مخالفة مرورية.

وفي مجال فحص السائقين، تم فحص 91 سائقا على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، تبين إيجابية 13.

وجاء ذلك في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى استمرار الحملات الأمنية


وفي سياق آخر، تمكنت الأجهزة الأمنية، خلال 24 ساعة من ضبط عدد من المخالفين لقرار الحظر على مستوى الجمهورية، وبلغ عددهم (5994) شخص مخالف لقرار حظر المواطنين.

ونجحت في ضبط 1719 سيارة مخالفة، وقامت بضبط 146 دراجة نارية مخالفة، بينما تم ضبط 179 مركبة "توك توك" مخالفة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

نيابة مباحث حوادث تحريات

أخبار تهمك

عاجل.. "الصحة" تعلن سحب عقار من بروتوكول العلاج لمصابي كورونا

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. "الفجر الفني" يكشف تفاصيل إصابة كريم قاسم بـ"كورونا"

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. الموت يفجع عفاف شعيب

منذ حوالي 16 ساعة

غرق مذيع شهير في البحر.. التفاصيل الكاملة

منذ يوم

لهذا السبب.. برشلونة قد يبتعد عن لاوتارو مارتينيز

منذ أقل من ساعتين

بارقة أمل للحالات الحرجة.. خطوات تبرع متعافي كورونا بالبلازما

منذ ساعتين و 6 دقيقة

طبيب أمراض صدرية يزف بشرى بشأن إصابات كورونا (فيديو)

منذ يوم

بالفيديو | كريم قاسم يشارك تجربته مع فيروس كورونا بعنوان #الكورونا_مش_عيب

منذ نصف ساعة

مكتشف فيروس "ميرس" يزف بشرة خير بشأن الموجة الثانية لكورونا (فيديو)

منذ يوم

عاجل.. تعرف على حقيقة إصابة هاني شاكر بفيروس كورونا

منذ حوالي 14 ساعة

مين معايا؟.. عمرو أديب يتعرض لموقف محرج على الهواء

منذ حوالي 5 ساعات

مستشار الأهلي السابق يرد بقوة على مرتضى منصور

منذ نصف ساعة

عروض بالجملة لرحيل صالح جمعة عن الأهلي

منذ أقل من ساعة

عاجل .. وزارة الصناعة تعلن الطريقة الصحيحة لغسل واستخدام الكمامة القماش

منذ حوالي 17 ساعة

قرار مجلس الوزراء يحسم مصير الدوري المصري

منذ حوالي 19 ساعة

رئيس الوزراء يستعرض الاشتراطات الفنية لتصنيع الكمامات القماش

منذ ساعتين و 42 دقيقة
ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:43 ص

مين معايا؟.. عمرو أديب يتعرض لموقف محرج على الهواء

بالفيديو | كريم قاسم يشارك تجربته مع فيروس كورونا بعنوان #الكورونا_مش_عيب

12:45 م

مستشار الأهلي السابق يرد بقوة على مرتضى منصور

12:46 م

بارقة أمل للحالات الحرجة.. خطوات تبرع متعافي كورونا بالبلازما

11:10 ص

رئيس الوزراء يستعرض الاشتراطات الفنية لتصنيع الكمامات القماش

10:35 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الشعب الجمهورى يلعب على خلو مساحة المعارضة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: من وزيرة الصحة للأطباء المستقيلين إلى شعب تهاون بالفيروس وعيكم مشكور

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: دروس جينيفر لوبيز للنجاح والجمال بعد الخمسين