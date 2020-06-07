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سعر اليورو اليوم الأحد 7-6-2020 مقابل الجنيه.. العملة الأمريكية تستقر في البنوك

الأحد 07/يونيو/2020 - 12:35 م
بوابة الفجر
استقر سعر اليورو الأوروبى أمام الجنيه المصرى اليوم الأحد 7-6-2020، فى عدد من البنوك العاملة فى مصر،حيث سجل متوسط سعره فى البنك الأهلى المصرى 18.05 جنيه للشراء، و 18.29 جنيه للبيع، وجاءت الأسعار على النحو التالي:

سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى نحو 18.14 جنيه للشراء، و18.26 جنيه للبيع، كما بلغ سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى نحو 18.05 جنيه للشراء، و18.29 جنيه للبيع، بينما سجل سعر اليورو فى بنك مصر نحو 18.05 جنيه للشراء، و18.38 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك البركة نحو 17.86 جنيه للشراء، و18.16 جنيه للبيع، فيما سجل سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib نحو 18.08 جنيه للشراء، و18.31 جنيه للبيع.


سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى نحو 18.08 جنيه للشراء، و18.31 جنيه للبيع، وسجل سعر اليورو فى بنك الإسكندرية نحو 18.06 جنيه للشراء، و18.29 جنيه للبيع.

 

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