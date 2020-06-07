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دنيا سمير غانم تشعل "إنستجرام" بأحدث ظهور لها

الأحد 07/يونيو/2020 - 12:30 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
شاركت الفنانة دنيا سمير غانم متابعيها بمجموعة صور جيدة لها عبر صفحتها الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"

وعلقت دنيا قائلة : معجبيني حبايبي بيدلعوني ما شاء الله .

لاقت الصور الكثير من التفاعل من قبل متابعيها ومن أبرز التعليقات : أحلي دودي في الدنيا

يشار أن دنيا سمير غانم شاركت بفيلم "تسليم أهالي" وتجسد دنيا شخصية "زعيمة عصابة" ضمن أحدث الفيلم ولكن في إطار كوميدي، ويشاركها بطولة العمل الفنان هشام ماجد، وبذلك يكون ثاني تعاون بينهما بعد اشتراكهما في "بدل الحدوتة تلاتة" الذي عرض في موسم دراما رمضان 2019.

فيلم "تسليم أهالي" بطولة كلا من بيومي فؤاد، دلال عبدالعزيز، هشام ماجد، إلي جانب عدد من ضيوف الشرف منهم الفنان سمير غانم، والفنانة إيمي سمير غانم وأخرون

ومن ناحية أخرى، كان آخر أعمال الفنانة دنيا سمير غانم السينمائية فيلم "لف ودوران"، الذي قدمته عام 2016، والفيلم بطولة أحمد حلمي، جميلة عوض، صابرين ، إنعام سالوسة، بيومي فؤاد، ياسر الطوبجي، ميمي جمال.

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